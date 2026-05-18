Салли Болтон покинет пост гендиректора «Уимблдона»

Всеанглийский клуб объявил, что генеральный директор Салли Болтон покинет свой пост по итогам «Уимблдона »-2026.

Болтон возглавила AELTC в 2020 году и руководила организацией в период пандемии. При ней «Уимблдон» отказался от традиционного Middle Sunday (выходного в середине турнира) и перешел на полноценный 14-дневный формат, значительно усилил цифровое и телевизионное присутствие, а также внедрил ряд важных изменений для игроков и болельщиков.

Председатель клуба Дебора Джеванс поблагодарила Болтон за большой вклад в развитие турнира и сообщила, что поиск нового генерального директора уже начался. После «Уимблдона»-2026 временно исполнять обязанности будет финансовый директор Ричард Аткинсон.