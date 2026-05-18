Евгений Кафельников: «Андреева не понимает даже, что дает ей пара. А она дает все, что нужно в одиночке»

Кафельников надеется, что Андреева поняла, какую пользу приносит ей игра в паре.

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на парном турнире в Риме.

Вчера они обыграли Кристину Букшу и Николь Меличар-Мартинес в финале – 6:3, 6:3.

«Я доволен тем, что они играют пару. Андреева скептически была к этому настроена, она не понимает даже, что дает ей пара. А она дает все, что нужно в одиночке. Надеюсь, до нее самой и ее людей это дошло. Надеюсь, она не остановится и продолжит играть парную комбинацию. Вдолгую ей это поможет добиться еще больших успехов в одиночке», – цитирует Кафельникова ТАСС.