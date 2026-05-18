  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Евгений Кафельников: «Андреева не понимает даже, что дает ей пара. А она дает все, что нужно в одиночке»
0

Евгений Кафельников: «Андреева не понимает даже, что дает ей пара. А она дает все, что нужно в одиночке»

Кафельников надеется, что Андреева поняла, какую пользу приносит ей игра в паре.

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на парном турнире в Риме.

Вчера они обыграли Кристину Букшу и Николь Меличар-Мартинес в финале – 6:3, 6:3.

«Я доволен тем, что они играют пару. Андреева скептически была к этому настроена, она не понимает даже, что дает ей пара. А она дает все, что нужно в одиночке. Надеюсь, до нее самой и ее людей это дошло. Надеюсь, она не остановится и продолжит играть парную комбинацию. Вдолгую ей это поможет добиться еще больших успехов в одиночке», – цитирует Кафельникова ТАСС.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
logoМирра Андреева
logoЕвгений Кафельников
logoДиана Шнайдер
logoНиколь Меличар-Мартинес
logoКристина Букша
logoWTA

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Кафельников как с Луны свалился. "Надеется" он,.. типа самый умный и никто до него о пользе парной игры не знал. И играя пару ни Диана, ни Мирра (и их тренеры тоже) даже не догадываются и "не понимают", что это помогает им улучшить игру в одиночке.
Каким же нужно быть павлином, чтобы говорить такое.
ОтветХ.К.Ф.
Кафельников как с Луны свалился. "Надеется" он,.. типа самый умный и никто до него о пользе парной игры не знал. И играя пару ни Диана, ни Мирра (и их тренеры тоже) даже не догадываются и "не понимают", что это помогает им улучшить игру в одиночке. Каким же нужно быть павлином, чтобы говорить такое.
Ну лучше у него спросить, чем у Губерниева допустим. А вообще, почему молчат Мыскина, Лиховцева... Их что то давно не слышно.
ОтветХ.К.Ф.
Кафельников как с Луны свалился. "Надеется" он,.. типа самый умный и никто до него о пользе парной игры не знал. И играя пару ни Диана, ни Мирра (и их тренеры тоже) даже не догадываются и "не понимают", что это помогает им улучшить игру в одиночке. Каким же нужно быть павлином, чтобы говорить такое.
Правильно он говорит, потому что кончита мутит воду и пытается блокировать игру Мирры в паре, мотивируя, что это мешает ей сосредоточиться на одиночной игре
Наоборот, Мирра с самого появления в туре играет часто пару, ещё со Звонаревой была в 1/4 РГ. С чего вдруг выводы, что до нее, и тем более до её команды, что-то не доходит?
Надо сказать, что во время Кафеля никто из топовых игроков, кроме него, в паре замечен не был. Да и сейчас топовые женские пары в основном без топовых одиночниц, насколько вижу. Но пока молода, нравится и есть хороший контакт с Дианой - почему бы иногда и нет.
ОтветAndrey Shvalbe
Надо сказать, что во время Кафеля никто из топовых игроков, кроме него, в паре замечен не был. Да и сейчас топовые женские пары в основном без топовых одиночниц, насколько вижу. Но пока молода, нравится и есть хороший контакт с Дианой - почему бы иногда и нет.
Топ 20 wta все играют пару, кроме Соболенко, Рыбакиной и Швентек. Парный теннис прикольный, не только подача, прием и игра у сетки.
Конечно игра в паре позволит подтянуть некоторые компоненты игры. характерные именно для парной игры. но на шлемах. ввиду длительности турниров она может отнять дополнительно много физики
ОтветVilhalm
Конечно игра в паре позволит подтянуть некоторые компоненты игры. характерные именно для парной игры. но на шлемах. ввиду длительности турниров она может отнять дополнительно много физики
По таким комментариям всегда легко определить человека, который в руках не держал ни разу ракетку(может быть утрирую, но суть понятна)
Игра в паре по интенсивности нагрузок намного меньше, чем тренировка и в разы меньше, чем матч в одиночке, поэтому игра в паре может отнимать только время на восстановление, а не силы во время самого матча
Любому человеку, который хотя бы на любительском уровне играет и пары и одиночки это очевидно, тем кто смотрит теннис только по телевизору - нет
ОтветSimply Yakubu
По таким комментариям всегда легко определить человека, который в руках не держал ни разу ракетку(может быть утрирую, но суть понятна) Игра в паре по интенсивности нагрузок намного меньше, чем тренировка и в разы меньше, чем матч в одиночке, поэтому игра в паре может отнимать только время на восстановление, а не силы во время самого матча Любому человеку, который хотя бы на любительском уровне играет и пары и одиночки это очевидно, тем кто смотрит теннис только по телевизору - нет
А ещё игра в паре- это все равно официальное соревнование, а значит оно отнимает еще и психологические силы, которые очень нужны на решающих стадиях ТБШ.
Кафель, походу, не понимает, что и без него разберутся.) Ты хоть одного ученика воспитай и вырасти до уровня первой сотни, а потом и советы раздавай. Игрок топовый был в свое время, хоть и с прескверным характером, но в остальном балабол навроде Губерниева стал.
В конце прошлого года вроде наоборот говорил как и другие, что пара отнимает силы и Мирре надо с ней закончить для улучшения результатов в одиночке... ))
А оказалось, что Мирра без обещанной собаки не хотела выигрывать...
Теперь еще и пара с Дианой действует также как собачка - снимает эмоциональную нагрузку и есть с кем общаться на турнирах.
Вот на РГ они не заявились в паре и Мирра может неожиданно провалить одиночку, хотя набрала хорошую форму на грунте.
Я конечно не желаю этого, но не удивлюсь.... а эти эксперты потом будут гадать "а почему и что случилось..."
Они там профессионалы друг с другом совсем что ли не общаются?
ОтветJustF0rTheW1n322
Они там профессионалы друг с другом совсем что ли не общаются?
А зачем Андреевой с ним общаться - он же в каждом интервью негативно про Андрееву высказывается. Постоянно критикует ее, ее тренера, прогнозирует ей плохие результаты.
ОтветДобрый Андрей
А зачем Андреевой с ним общаться - он же в каждом интервью негативно про Андрееву высказывается. Постоянно критикует ее, ее тренера, прогнозирует ей плохие результаты.
Печально
Свечу держал?
Андреева ниче не понимает, потому что Кафель все знает
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гамбург (ATP). Де Минаур сыграет с Давидовичем-Фокина, Пол вышел в 1/4 финала, Хачанов, Оже-Альяссим, Меньшик, Шелтон выбыли
сегодня, 15:10Live
Надаль о травме Алькараса: «Я дважды получал такую травму. Если правильно восстановиться, никаких последствий не будет»
сегодня, 15:09
Этчеверри упустил семь матчболов и проиграл Полу на пятисотнике в Гамбурге
сегодня, 14:18
Женева (ATP). Риндеркнеш борется с Дьере, Вавринка встретится с Микельсеном, Бублик – с Бутвиласом, Рууд вышел в 1/4 финала, Фриц, Циципас выбыли
сегодня, 14:07Live
Ролан Гаррос. Квалификация. Корнеева, Приданкина, Стивенс вышли в финал, Андрееску, Плишкова выбыли
сегодня, 14:00Live
Рабат (WTA). 2-й круг. Тьен играет с Осорио, Аранго – с Бондар, Паркс выбыла
сегодня, 13:58Live
Ролан Гаррос. Квалификация. 2-й круг. Сафиуллин встретится с Шверцлером, Гоффен, Томич выбыли
сегодня, 13:02
Страсбург (WTA). Наварро встретится с Йович, Мбоко, Касаткина вышли в 1/4 финала, Таусон, Александрова выбыли, Олейникова снялась
сегодня, 13:01
Меньшик впервые с марта 2025-го проиграл сет с баранкой. По ходу матча он швырнул ракетку, а потом на нее наступил
сегодня, 12:51Видео
Фриц провел и проиграл первый матч с марта
сегодня, 12:20
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Рекомендуем