Евгений Кафельников: «Андреева не понимает даже, что дает ей пара. А она дает все, что нужно в одиночке»
Кафельников надеется, что Андреева поняла, какую пользу приносит ей игра в паре.
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на парном турнире в Риме.
Вчера они обыграли Кристину Букшу и Николь Меличар-Мартинес в финале – 6:3, 6:3.
«Я доволен тем, что они играют пару. Андреева скептически была к этому настроена, она не понимает даже, что дает ей пара. А она дает все, что нужно в одиночке. Надеюсь, до нее самой и ее людей это дошло. Надеюсь, она не остановится и продолжит играть парную комбинацию. Вдолгую ей это поможет добиться еще больших успехов в одиночке», – цитирует Кафельникова ТАСС.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
Каким же нужно быть павлином, чтобы говорить такое.
Игра в паре по интенсивности нагрузок намного меньше, чем тренировка и в разы меньше, чем матч в одиночке, поэтому игра в паре может отнимать только время на восстановление, а не силы во время самого матча
Любому человеку, который хотя бы на любительском уровне играет и пары и одиночки это очевидно, тем кто смотрит теннис только по телевизору - нет
А оказалось, что Мирра без обещанной собаки не хотела выигрывать...
Теперь еще и пара с Дианой действует также как собачка - снимает эмоциональную нагрузку и есть с кем общаться на турнирах.
Вот на РГ они не заявились в паре и Мирра может неожиданно провалить одиночку, хотя набрала хорошую форму на грунте.
Я конечно не желаю этого, но не удивлюсь.... а эти эксперты потом будут гадать "а почему и что случилось..."