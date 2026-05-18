Навоне отыгрался со счета 5:7, 1:5 против Трунжеллити

Мариано Навоне вышел во второй круг турнира в Женеве, обыграв Марко Трунжеллити – 5:7, 7:5, 6:1.

Во втором сете 42-я ракетка мира уступал 1:5 15:30.

«Это был очень тяжелый матч. Марко играл невероятно, было очень тяжело. Знаю, что у него были судороги в третьем сете, но в любом случае рад пройти дальше», – сказал аргентинец после матча.

Дальше Навоне встретится с третьим сеяным Кэмероном Норри .