Каспер Рууд: «Я тоже катался на лыжах, но двигаюсь не так хорошо, как Синнер»

Каспер Рууд ответил, помогает ли Яннику Синнеру увлечение лыжами в теннисе.

«Да, это одна из вещей, которые меня впечатляют, – его движение. Он очень хорошо сбалансирован и гибок, умеет занимать нужные позиции. У него хорошая работа бедер, и он умеет скользить в обе стороны.

Но я не думаю, что это связано с тем, что он в детстве занимался лыжами. Конечно, хороший баланс помогает. Я тоже катался на лыжах, но двигаюсь не так хорошо. Не думаю, что это связано напрямую.

Посмотрите на Алькараса – он не катался на лыжах, но тоже двигается потрясающе. Возможно, в целом это просто помогает развитию координации. Я считаю, что любая активность в детстве полезна – лыжи, бег, гольф. Любые виды спорта дают пользу.

Я никогда не видел, как Янник катается на лыжах, только видео. Было бы забавно однажды устроить с ним соревнование (улыбается)», – сказал Рууд на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Так надо было на горных кататься, Каспер)
