Муте снял шорты в матче с Давидовичем-Фокина в Гамбурге

Корентен Муте уступил 23-й ракетке мира Алехандро Давидовичу-Фокина на старте турнира в Гамбурге – 4:6, 4:6

В первом сете при счете 2:3 (0:15) на подаче соперника Муте уступил в розыгрыше из 11 ударов, а затем снял шорты.

За это француз получил предупреждение.

Однажды Надаль так громил Джоковича на грунте, что серб снял шорты. Взял пример с Сафина

В 2004-м Сафин снял шорты прямо во время матча «Ролан Гаррос»

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Новости тенниса в последнее время: кто-то снял штаны, кого-то тошнило, кто-то поругался с зрителями или судьей, а ещё кто-то помог болл-герл.
Ответgukmamop
ничего необычного не происходит.
Синнер буднично доминирует, Степан философствует, фрики делают свои фриковые штуки
Зверев снялся с турнира в Гамбурге; Алькарас снялся и с РГ, и для обложки журнала Vanity Fair; а Муте снял шорты.
Жалкий косплей Марата. Придумал бы что-то своё.
Почему под белыми шортами черные трусы?
ОтветTante Ellen
А это запрещено?))
Муте, конечно, бьёт все рекорды по поведению. И это только на корте. А что он делает в раздевалке, мы не узнаем. Такой маленький, но бычит очень серьёзно. Я бы посмотрел на его конфликт, с Бубликом и как бы он разрешился.
ОтветN.S.A.8.5
Так у них и был конфликт в том году))
https://www.sports.ru/tennis/blogs/3360785.html
ОтветN.S.A.8.5
Да он вообще-то и не маленький, у неё рост 180 см)))
Ахаха 👏 😄
Сафин щас всплакнул..)
