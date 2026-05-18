Муте снял шорты в матче с Давидовичем-Фокина в Гамбурге
Корентен Муте уступил 23-й ракетке мира Алехандро Давидовичу-Фокина на старте турнира в Гамбурге – 4:6, 4:6
В первом сете при счете 2:3 (0:15) на подаче соперника Муте уступил в розыгрыше из 11 ударов, а затем снял шорты.
За это француз получил предупреждение.
Однажды Надаль так громил Джоковича на грунте, что серб снял шорты. Взял пример с Сафина
В 2004-м Сафин снял шорты прямо во время матча «Ролан Гаррос»
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
