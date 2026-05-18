Синнер сравнялся с Эдбергом по количеству недель в статусе первой ракетки мира
Янник Синнер проводит 72-ю неделю на первой строчке рейтинга.
По этому показателю 24-летний итальянец сравнялся со Стефаном Эдбергом. Это 11-й результат в истории.
На десятой строчке находится Ллейтон Хьюитт. Австралиец провел на вершине рейтинга 80 недель.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
