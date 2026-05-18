Гаэль Монфис: «Звучит безумно, но сегодня я начинаю последнюю неделю тренировок на грунте»

Монфис о последней неделе тренировок на грунте: ощущаю себя странно.

39-летний Гаэль Монфис рассказал, что начал подготовку к своему последнему «Ролан Гаррос ». Француз завершит карьеру в этом сезоне.

«Звучит безумно, но сегодня я начинаю последнюю неделю тренировок на грунте. Не буду скрывать, после всех этих лет ощущаю себя странно», – написал Монфис в соцсети.