В дом Дель Потро в Тандиле проникли воры и украли трофеи

В дом чемпиона US Open-2009 Хуана Мартина дель Потро в Тандиле проникли воры, пишет TyC Sports.

Это произошло в ночь с четверга на пятницу, когда в доме никого не было. Преступники попали внутрь, разбив окно. Они украли трофеи, медали и памятные вещи, связанные с карьерой бывшего теннисиста.

По версии следователей, кража была спланированной. Злоумышленники могли заранее знать распорядок жильцов и особенности дома.

На данный момент личности подозреваемых не установлены, а похищенные вещи не найдены. Полиция изучает записи с камер наблюдения и опрашивает свидетелей.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tycsports.com
Мусорный бак вместо сердца
Кем надо быть, чтобы грабить добряка великана
ах, как жалко!!! может, найдут....
Опять грабители воруют 😲🤬☝️
ОтветBdv68
Опять грабители воруют 😲🤬☝️
Ну да, а воры грабят, разбойники мошенничают, убийцы налоги не платят, а коррупционеры закладки прячут.
