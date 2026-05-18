В дом Дель Потро в Тандиле проникли воры и украли трофеи

В дом чемпиона US Open-2009 Хуана Мартина дель Потро в Тандиле проникли воры, пишет TyC Sports.

Это произошло в ночь с четверга на пятницу, когда в доме никого не было. Преступники попали внутрь, разбив окно. Они украли трофеи, медали и памятные вещи, связанные с карьерой бывшего теннисиста.

По версии следователей, кража была спланированной. Злоумышленники могли заранее знать распорядок жильцов и особенности дома.

На данный момент личности подозреваемых не установлены, а похищенные вещи не найдены. Полиция изучает записи с камер наблюдения и опрашивает свидетелей.

