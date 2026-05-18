В дом Дель Потро в Тандиле проникли воры и украли трофеи
В дом чемпиона US Open-2009 Хуана Мартина дель Потро в Тандиле проникли воры, пишет TyC Sports.
Это произошло в ночь с четверга на пятницу, когда в доме никого не было. Преступники попали внутрь, разбив окно. Они украли трофеи, медали и памятные вещи, связанные с карьерой бывшего теннисиста.
По версии следователей, кража была спланированной. Злоумышленники могли заранее знать распорядок жильцов и особенности дома.
На данный момент личности подозреваемых не установлены, а похищенные вещи не найдены. Полиция изучает записи с камер наблюдения и опрашивает свидетелей.
Одинокая бандана на сетке. Прощание Дель Потро с теннисом растрогает любого
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tycsports.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Кем надо быть, чтобы грабить добряка великана