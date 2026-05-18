Синнер о том, что его мама закрывала лицо руками во время финала: «Проблема в том, что я видел это даже с корта»
В финале итальянец обыграл Каспера Рууда со счетом 6:4, 6:4.
– Твоя мама просидела весь матч, закрыв лицо руками, вообще не смотрела игру. Тебе придется пересказать ей все с самого начала.
– Проблема в том, что я видел это даже с корта. Было тяжело. Но знаете, уже хорошо, что она вообще там осталась.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
