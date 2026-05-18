36-летняя Кырстя стала самой возрастной дебютанткой топ-20
Сорана Кырстя дошла до полуфинала тысячника в Риме и в обновленном рейтинге впервые поднялась на 18-ю строчку.
36-летняя румынка стала самой возрастной теннисисткой, которая дебютировала в топ-20 рейтинга WTA.
В конце этого сезона Кырстя завершит карьеру.
Мы думали, что Сорана Кырстя была в прайме в 33, а она делает это в 36
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennis.com
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии