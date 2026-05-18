Эрика Андреева стала чемпионкой 75-тысячника в Загребе

Эрика Андреева победила на 75-тысячнике ITF в Загребе.

В финале россиянка обыграла 97-ю ракетку мира Эллу Зайдель со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

21-летняя Андреева взяла трофей впервые с октября прошлого года. Тогда она стала чемпионкой на 75-тысячнике в Гамбурге. Теперь у нее пять трофеев ITF.

Россиянка поднялась в рейтинге на 62 позиции и теперь занимает 244-ю строчку.