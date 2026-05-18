Эрика Андреева стала чемпионкой 75-тысячника в Загребе

Эрика Андреева победила на 75-тысячнике ITF в Загребе.

В финале россиянка обыграла 97-ю ракетку мира Эллу Зайдель со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

21-летняя Андреева взяла трофей впервые с октября прошлого года. Тогда она стала чемпионкой на 75-тысячнике в Гамбурге. Теперь у нее пять трофеев ITF.

Россиянка поднялась в рейтинге на 62 позиции и теперь занимает 244-ю строчку.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
75-тысячник в 75 раз круче тысячника?
75-тысячник в 75 раз круче тысячника?
Нет, турниры itf именуются так по призовому фонду (за победу там даётся 75 очков). WTA - по очкам(за победу 1000). И он не 75-тысячник, кстати - там призовой фонд $60,000 (автору советую прогуляться на сайт itf, и пусть он там найдёт хотя бы один 75-тысячник в календаре за этот и прошлый год). Так что либо itf w75, либо 60-тысячник... как-то так
Фелицата Дорофеева-Рыбас (16 лет) по итогам недели тоже обзавелась небольшим титулом. В топ 1000 вошла раньше, чем выиграла дюбютный титул (пробовала до этого играть в том числе на турнирах крупнее пятнашек, на турнирах аналогичной категории дважды была в полуфиналах). https://www.sports.ru/tennis/blogs/3406204.html
Если кому не в лом, перейдите по ссылке и, если у новости на тот момент будет меньше двух плюсов, плюсаните новость. Это условие сайта при котором она индексируется по выбранным тегам.
Молодец, Эрика, борись, не сдавайся. Болеем за тебя и поддерживаем.
