Эрика Андреева стала чемпионкой 75-тысячника в Загребе
Эрика Андреева победила на 75-тысячнике ITF в Загребе.
В финале россиянка обыграла 97-ю ракетку мира Эллу Зайдель со счетом 6:3, 3:6, 6:3.
21-летняя Андреева взяла трофей впервые с октября прошлого года. Тогда она стала чемпионкой на 75-тысячнике в Гамбурге. Теперь у нее пять трофеев ITF.
Россиянка поднялась в рейтинге на 62 позиции и теперь занимает 244-ю строчку.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Если кому не в лом, перейдите по ссылке и, если у новости на тот момент будет меньше двух плюсов, плюсаните новость. Это условие сайта при котором она индексируется по выбранным тегам.