  • Ролан Гаррос. Квалификация. Корнеева, Приданкина, Авдеева, Стивенс, Андрееску, Плишкова вышли во 2-й круг, Чараева, Гасанова, Прозорова, Яценко выбыли
На «Ролан Гаррос» проходят матчи первого круга квалификации.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

24 мая – 7 июня 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 61 723 000 евро

Открытые корты, грунт

Квалификация

Первый круг

Елена Приданкина (Россия) – Виктория Хименес Казинцева (Андорра) – 6:7(3), 6:2, 6:4

Юлия Авдеева (Россия) – Элиджа Инисан (Франция) – 6:2, 6:3

Полина Яценко (Россия) – Кароль Монне (Франция) – 4:6, 6:4, 6:7(4)

Грет Миннен (Бельгия) – Анастасия Гасанова (Россия) – 6:3, 7:5

Нома Ноха Акуг (Германия) – Татьяна Прозорова (Россия) – 7:5, 7:6(2)

Слоун Стивенс (США) – Кэрол Янг Со Ли (США) – 6:3, 6:2

Алина Корнеева (Россия) – Нао Хибино (Япония) – 6:3, 7:6(2)

Бьянка Андрееску (Канада) – Дафна Мпетши Перрикар (Франция) – 6:3, 6:2

Каролина Плишкова (Чехия) – Ен Ву Ку (Южная Корея) – 0:6, 6:3, 6:1

Алина Чараева (Россия) – Лукреция Стефанини (Италия) – 4:6, 5:7

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Корнеева все же дожала Хибино во втором сете на тае. Молодец, непростая японка.
было ощущение, что на третий сет просто уже сил у Алины не останется.. справилась в двух.. умница красавица, еще бы физики добавить, да вариативности.. тренер толковый нужен
Про вариативность, пожалуй, соглашусь. А пока она мне чем-то Александрову напоминает. На минималках.) Только двигается получше.
Корнеева умничка, хочется чтобы она пробилась в решающую стадию Ролан-Гаррос.
Полина хороша конечно, и играет в принципе норм. Но такие ляпы и ошибки в самые важные моменты делает жесть просто...
9 или сколько там очков подряд на тае отдала Полина? Не совсем понимаю, как, играя у сетки (и сегодня это была не разовая акция!), можно настолько не уложиться в размеры корта... и Полина, видимо, тоже не понимает, потому что такое чувство, что она головой так и осталась в том розыгрыше. Обидное поражение, при том, что тая могло и не быть, и француженка имела все шансы закончить легче.
Кстати Риера, которая проиграла Лютовой финал сотки, хлопнула Самсон, профильную грунтовичку
Ну, и прекрасно. Я в этом смысле никогда не сомневалась в Кристине - у неё потенциал повыше, чем у чешки. Она ведь круче Ковачковой-младшей стартовала в старшей категории у юниоров, просто дальше у кого-то были турниры по 200-300 очков в юниорах до кудых топ 10 не доезжал (на ту же связку в Испании в конце года, после которой Яна в рейтинге поднялась, игроки с хорошим рейтингом не поехали), а у кого-то нет. Опять же с пятнахами в сезон, когда она переходила во взрослые тоже не густо было, так как она за пределами США не играет давно, а там их не сады было, особенно когда крупных юниорских стартов не было. Я не говорю, что Яна неталантливая (неталантливые в 14 ITF W35 не берут!), просто я знаю, что Крис не хуже. Там, правда, грунт был другой, так что тоже скидку на это надо делать, если говорить о Самсон(овой)...
Алина на грунте только учится играть, страшно сказать но она играла на РГ только по юниорам в 2023 году
Плишкова там баранку отхватила, может такими темпами и вылететь.
Одумалась, вроде. Она у Саснович в сетке в перспективе, если обе до финального раунда дойдут
Слишком волновалась, мяч из рук выпадал на подаче, так ничего не выиграть
