Ролан Гаррос. Квалификация. Корнеева, Приданкина, Авдеева, Стивенс, Андрееску, Плишкова вышли во 2-й круг, Чараева, Гасанова, Прозорова, Яценко выбыли
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
24 мая – 7 июня 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 61 723 000 евро
Открытые корты, грунт
Квалификация
Первый круг
Елена Приданкина (Россия) – Виктория Хименес Казинцева (Андорра) – 6:7(3), 6:2, 6:4
Юлия Авдеева (Россия) – Элиджа Инисан (Франция) – 6:2, 6:3
Полина Яценко (Россия) – Кароль Монне (Франция) – 4:6, 6:4, 6:7(4)
Грет Миннен (Бельгия) – Анастасия Гасанова (Россия) – 6:3, 7:5
Нома Ноха Акуг (Германия) – Татьяна Прозорова (Россия) – 7:5, 7:6(2)
Слоун Стивенс (США) – Кэрол Янг Со Ли (США) – 6:3, 6:2
Алина Корнеева (Россия) – Нао Хибино (Япония) – 6:3, 7:6(2)
Бьянка Андрееску (Канада) – Дафна Мпетши Перрикар (Франция) – 6:3, 6:2
Каролина Плишкова (Чехия) – Ен Ву Ку (Южная Корея) – 0:6, 6:3, 6:1
Алина Чараева (Россия) – Лукреция Стефанини (Италия) – 4:6, 5:7
