Ролан Гаррос. Квалификация. Сафиуллин, Гоффен вышли во 2-й круг, Симакин, Димитров, Басилашвили, Лайович выбыли
На «Ролан Гаррос» проходит первый круг квалификации.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
24 мая – 7 июня 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 61 723 000 евро
Открытые корты, грунт
Квалификация
Первый круг
Илья Симакин (Россия) – Лиам Драксль (Канада) – 4:6, 7:6(6), 2:6
Давид Гоффен (Бельгия) – Чжуньсинь Цзэн (Китайский Тайбей) – 6:3, 6:1
Николоз Басилашвили (Грузия) – Педро Боскардин Диас (Бразилия) – 6:7(4), 4:6
Душан Лайович (Сербия) – Юрий Родионов (Австрия) – 2:6, 5:7
Григор Димитров (Болгария) – Жайме Фариа (Португалия) – 6:3, 5:7, 6:7(6-10)
Роман Сафиуллин (Россия) – Марк Лаял (Эстония) – 6:4, 6:4
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
