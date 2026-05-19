  • Ролан Гаррос. Квалификация. Сафиуллин, Гоффен вышли во 2-й круг, Симакин, Димитров, Басилашвили, Лайович выбыли
На «Ролан Гаррос» проходит первый круг квалификации.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

24 мая – 7 июня 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 61 723 000 евро

Открытые корты, грунт

Квалификация

Первый круг

Илья Симакин (Россия) – Лиам Драксль (Канада) – 4:6, 7:6(6), 2:6

Давид Гоффен (Бельгия) – Чжуньсинь Цзэн (Китайский Тайбей) – 6:3, 6:1

Николоз Басилашвили (Грузия) – Педро Боскардин Диас (Бразилия) – 6:7(4), 4:6

Душан Лайович (Сербия) – Юрий Родионов (Австрия) – 2:6, 5:7

Григор Димитров (Болгария) – Жайме Фариа (Португалия) – 6:3, 5:7, 6:7(6-10)

Роман Сафиуллин (Россия) – Марк Лаял (Эстония) – 6:4, 6:4

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Давно Ромы не видно было. С победой в двух сетах и удачи в следующем круге.
Было ощущение, что в одном из геймов канадцу моргнули двойное касание, но Илья тот гейм взял, он молодец в любом случае - отыграл матчбол и взял сет. Мне определённо нравится, что он пытается использовать размеры корта, не только ширину, но и длину. Укорачивает.ю конечно, не всегда удачно, но в общем и целом с канадцем это помогает. Вот свою отдал очень зря сразу после этого.
Что стабильно, в этом очень нестабильном мире так это тряпка Димитров по классике не подавший два раза на матч в двух разных сетах и вышвырнутый более маскулинным португальцем😁
Выстоял во втором сете Симакин, шансы есть, Драксль на грунте не так много играл
Видимо, уже нет - с двумя брейками повёл соперник.
