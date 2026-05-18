Рейтинг ATP. Медведев стал седьмой ракеткой мира, Бублик вытеснил Музетти из топ-10, Рууд вернулся в топ-20

Опубликован обновленный рейтинг ATP.

Даниил Медведев дошел до полуфинала «Мастерса» в Риме и поднялся на две строчки.

Финалист Каспер Рууд вернулся в топ-20.

PIF ATP Rankings

Положение на 18 мая 2026

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 14700
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 11960
3 (3) Александр Зверев (Германия) 5705
4 (4) Новак Джокович (Сербия) 4710
5 (5) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 4060
6 (6) Бен Шелтон (США) 4030
7 (9) Даниил Медведев (Россия) 3760
8 (7) Тэйлор Фриц (США) 3720
9 (8) Алекс де Минаур (Австралия) 3665
10 (11) Александр Бублик (Казахстан) 3230
11 (10) Лоренцо Музетти (Италия) 3115
13 (14) Андрей Рублев (Россия) 2780
15 (15) Карен Хачанов (Россия) 2320
16 (20) Лучано Дардери (Италия) 2260
17 (25) Каспер Рууд (Норвегия) 2185
29 (34) Рафаэль Ходар (Испания) 1461
47 (70) Миомир Кецманович (Сербия) 980
54 (72) Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина) 935
67 (94) Мартин Ландалусе (Испания) 827
74 (50) Джек Дрэйпер (Великобритания) 760
78 (53) Хуберт Хуркач (Польша) 740
80 (58) Джованни Мпетши Перрикар (Франция) 735
142 (144) Роман Сафиуллин (Россия) 430
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
С учётом отсутствия Алькараса Медведев обеспечил себе топ-8 посева на РГ, а значит точно не сыграет с Синнером, Зверевым и Джоковичем до 1/4

Может, повезёт с сеткой?)
Он и при алькарасе был бы топ-8 посева.
Но проблема в том, что уже в 4 круге может попасться Де Минор, Бублик, Коболли или Рублев… и Коболли очень неприятный соперник для него
Фриц и Минор играют перед РГ в Женеве и Гамбурге, результаты этих турниров не будут учитываться при посеве?
Наибольшее количество очков, набранных двумя лидерами рейтинга ATP с 2009 года:
-26660 баллов: Алькарас и Синнер (рекорд 27310, 04/05/2026).
-26310 очков: Надаль и Федерер (04/2009)
-26105 очков: Джокович и Маррей (08/2016).

Рейтинг ATP от 18.05.26:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 14700.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 11960
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5705.
Рекордный отрыв от остальных, от третьей позиции отрыв составляет 6255 очков, рекорд, то есть почти 4 ТБШ нужно выиграть, чтоб догнать.
Пропасть.
Отрыв намного больше рейтинга третьего игрока.
Двух Зверевых не хватает, нужно три.
Окончательное оформление БИГ2 Синкарас.
Абсолютное доминирование над остальными!
14000 очков - это 4 ТБШ и 6 М.
12000 очков - это 4 ТБШ и 4 М.
Постойте, а сколько их всего в туре?
Занимательная арифметика!
Одного тура мало для БИГ2 Синкараса!
ТЕОРЕТИЧЕСКИ одному игроку можно набрать
8000 (4 ТБШ) + 9000 (9 М) + 1500 (итоговый) + 2500 (5 АТП500) = 21000 очков, 19 турниров в зачёт. Тогда второй лидер максимально может набрать 14000 очков. А на двоих 35000. Синкарас имеют более 75% максимально доступных очков, было 04.05.2026 78% (рекорд) !
Жесть какая) А рекорд по очкам у топ-1 какой?
У Джоковича было 16950 очков в рейтинге от 6 июня 2016 года.
После ЮСО-25, Медведев был 22-м в гонке-2025.
2025-ый закончил 13-м.
К РГ-2026 подошел на 7-м месте, в гонке-26 идет четвертым.
Смена тренера все же пошла на пользу.
Надо было это сделать на год-полтора раньше...
После полуфинала в Риме в лайве Медведев был ниже Фрица. Как он стал выше?
Что-то видимо там напутали... Медведев седьмой должен быть в лайве, на 40 очков больше, чем у Фрица
Ну у Бублика после текущей десятки рейтинга (3230 очков) наступает время материализации духов и раздачи слонов. Далее на РГ 400 очков подтверждать надо и на траве 1000. Может Женева поможет? А там Тьен опять ждёт😊
не подтвердит ничего, слишком зазнался и совсем перестал играть. за голову он взялся только когда на челленджеры пришлось поездить, видимо для профилактики надо снова туда вернуться чтоб не забывал, что его средний уровень это не Синкарасы и даже не Де Миноры, а Хиджикаты, Сачко и Молчаны. раньше симпатизировал ему, но после того как он начал оскорблять всех кто стоит ниже в рейтинге, полное отторжение к этому персонажу появилось
Ему на Уиме нечего защищать останется при своих
Объясните, пожалуйста, что значат цифры в скобках и что такое «гонка»?
