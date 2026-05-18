Рейтинг ATP. Медведев стал седьмой ракеткой мира, Бублик вытеснил Музетти из топ-10, Рууд вернулся в топ-20
Опубликован обновленный рейтинг ATP.
Даниил Медведев дошел до полуфинала «Мастерса» в Риме и поднялся на две строчки.
Финалист Каспер Рууд вернулся в топ-20.
Положение на 18 мая 2026
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|14700
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|11960
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|5705
|4 (4)
|Новак Джокович (Сербия)
|4710
|5 (5)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|4060
|6 (6)
|Бен Шелтон (США)
|4030
|7 (9)
|Даниил Медведев (Россия)
|3760
|8 (7)
|Тэйлор Фриц (США)
|3720
|9 (8)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3665
|10 (11)
|Александр Бублик (Казахстан)
|3230
|11 (10)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|3115
|13 (14)
|Андрей Рублев (Россия)
|2780
|15 (15)
|Карен Хачанов (Россия)
|2320
|16 (20)
|Лучано Дардери (Италия)
|2260
|17 (25)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|2185
|29 (34)
|Рафаэль Ходар (Испания)
|1461
|47 (70)
|Миомир Кецманович (Сербия)
|980
|54 (72)
|Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина)
|935
|67 (94)
|Мартин Ландалусе (Испания)
|827
|74 (50)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|760
|78 (53)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|740
|80 (58)
|Джованни Мпетши Перрикар (Франция)
|735
|142 (144)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|430
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Может, повезёт с сеткой?)
Но проблема в том, что уже в 4 круге может попасться Де Минор, Бублик, Коболли или Рублев… и Коболли очень неприятный соперник для него
-26660 баллов: Алькарас и Синнер (рекорд 27310, 04/05/2026).
-26310 очков: Надаль и Федерер (04/2009)
-26105 очков: Джокович и Маррей (08/2016).
Рейтинг ATP от 18.05.26:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 14700.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 11960
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5705.
Рекордный отрыв от остальных, от третьей позиции отрыв составляет 6255 очков, рекорд, то есть почти 4 ТБШ нужно выиграть, чтоб догнать.
Пропасть.
Отрыв намного больше рейтинга третьего игрока.
Двух Зверевых не хватает, нужно три.
Окончательное оформление БИГ2 Синкарас.
Абсолютное доминирование над остальными!
14000 очков - это 4 ТБШ и 6 М.
12000 очков - это 4 ТБШ и 4 М.
Постойте, а сколько их всего в туре?
Занимательная арифметика!
Одного тура мало для БИГ2 Синкараса!
ТЕОРЕТИЧЕСКИ одному игроку можно набрать
8000 (4 ТБШ) + 9000 (9 М) + 1500 (итоговый) + 2500 (5 АТП500) = 21000 очков, 19 турниров в зачёт. Тогда второй лидер максимально может набрать 14000 очков. А на двоих 35000. Синкарас имеют более 75% максимально доступных очков, было 04.05.2026 78% (рекорд) !
2025-ый закончил 13-м.
К РГ-2026 подошел на 7-м месте, в гонке-26 идет четвертым.
Смена тренера все же пошла на пользу.
Надо было это сделать на год-полтора раньше...