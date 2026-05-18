Рейтинг WTA. Андреева опустилась на одну строчку, Свитолина стала №7, Паолини выпала из топ-10
Опубликован обновленный рейтинг WTA.
Элина Свитолина стала чемпионкой тысячника в Риме и поднялась на седьмую позицию.
Жасмин Паолини не защитила титул и выпала из топ-10.
Положение на 18 мая 2026
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|9960
|2 (2)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|8705
|3 (3)
|Ига Швентек (Польша)
|7273
|4 (4)
|Коко Гауфф (США)
|6749
|5 (5)
|Джессика Пегула (США)
|6286
|6 (6)
|Аманда Анисимова (США)
|5958
|7 (10)
|Элина Свитолина (Украина)
|4315
|8 (7)
|Мирра Андреева (Россия)
|4181
|9 (9)
|Виктория Мбоко (Канада)
|3395
|10 (11)
|Каролина Мухова (Чехия)
|3318
|13 (8)
|Жасмин Паолини (Италия)
|2787
|14 (14)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2679
|18 (27)
|Сорана Кырстя (Румыния)
|1985
|20 (21)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1950
|22 (24)
|Анна Калинская (Россия)
|1868
|25 (20)
|Диана Шнайдер (Россия)
|1796
|28 (38)
|Анастасия Потапова (Австрия)
|1470
|29 (36)
|Алена Остапенко (Латвия)
|1464
|42 (53)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|1271
|53 (32)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|1080
|65 (94)
|Никола Бартункова (Чехия)
|970
|70 (89)
|Донна Векич (Хорватия)
|933
|73 (96)
|Тэйлор Таунсенд (США)
|919
|79 (81)
|Анастасия Захарова (Россия)
|903
|87 (70)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|868
|89 (84)
|Оксана Селехметьева (Россия)
|865
|92 (49)
|Пейтон Стернс (США)
|856
|99 (97)
|Анна Блинкова (Россия)
|803
|114 (110)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|694
|120 (122)
|Алина Корнеева (Россия)
|685
|122 (125)
|Алина Чараева (Россия)
|664
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Полтора десятка топов и несколько случайных.
Анисимова как то еще держится на 6 строчке. Засчет чего? У нее вроде очень невыразительный этот сезон идет.
И Александрова с Самсоновой где очков набрали? Выше Калинской и Шнайдер.