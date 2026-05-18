  • Рейтинг WTA. Андреева опустилась на одну строчку, Свитолина стала №7, Паолини выпала из топ-10
Опубликован обновленный рейтинг WTA.

Элина Свитолина стала чемпионкой тысячника в Риме и поднялась на седьмую позицию.

Жасмин Паолини не защитила титул и выпала из топ-10.

PIF WTA Rankings

Положение на 18 мая 2026

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 9960
2 (2) Елена Рыбакина (Казахстан) 8705
3 (3) Ига Швентек (Польша) 7273
4 (4) Коко Гауфф (США) 6749
5 (5) Джессика Пегула (США) 6286
6 (6) Аманда Анисимова (США) 5958
7 (10) Элина Свитолина (Украина) 4315
8 (7) Мирра Андреева (Россия) 4181
9 (9) Виктория Мбоко (Канада) 3395
10 (11) Каролина Мухова (Чехия) 3318
13 (8) Жасмин Паолини (Италия) 2787
14 (14) Екатерина Александрова (Россия) 2679
18 (27) Сорана Кырстя (Румыния) 1985
20 (21) Людмила Самсонова (Россия) 1950
22 (24) Анна Калинская (Россия) 1868
25 (20) Диана Шнайдер (Россия) 1796
28 (38) Анастасия Потапова (Австрия) 1470
29 (36) Алена Остапенко (Латвия) 1464
42 (53) Барбора Крейчикова (Чехия) 1271
53 (32) Циньвэнь Чжэн (Китай) 1080
65 (94) Никола Бартункова (Чехия) 970
70 (89) Донна Векич (Хорватия) 933
73 (96) Тэйлор Таунсенд (США) 919
79 (81) Анастасия Захарова (Россия) 903
87 (70) Вероника Кудерметова (Россия) 868
89 (84) Оксана Селехметьева (Россия) 865
92 (49) Пейтон Стернс (США) 856
99 (97) Анна Блинкова (Россия) 803
114 (110) Анастасия Павлюченкова (Россия) 694
120 (122) Алина Корнеева (Россия) 685
122 (125) Алина Чараева (Россия) 664
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Кырстя 18 ракетка мира мать ее, и она заканчивает карьеру. Это случайно не ее лучший результат?
Ответ
Лучший. Возможно когда в конце сезона посчитает сколько заработала, то передумает заканчивать )
У Лены 392 очка за прошлогодний Страсбург сгорели.. а так все по делу..
Я не прям фанат теннисный, но ощущение, что с 15-100 тасуются как карты в колоде.
Полтора десятка топов и несколько случайных.
Анисимова как то еще держится на 6 строчке. Засчет чего? У нее вроде очень невыразительный этот сезон идет.
И Александрова с Самсоновой где очков набрали? Выше Калинской и Шнайдер.
Ответ
У Анисимовой финалы Уима, USO и еще после них выигранный тысячник, так что до конца года будет в 10-ке болтаться.
Ответ
Не путайте рейтинг за последние 52 недели с очками текущего года. В гонке этого сезона Анисимова сейчас 16-я, ниже Бенчич, Йович и Потаповой.
У девиц в 10ке плотная конкуренция, вроде бы и доминирует Арина, но остальные тоже свой кусок регулярно откусывают. Не то, что у парней - Синкарас и остальные лапками к верху.
