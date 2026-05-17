  • Ролан Гаррос. Квалификация. Сафиуллин начнет матчем с Лайалом, Димитров - с Фарией, Корнеева сыграет с Хибино, Чараева – со Стефанини
Ролан Гаррос. Квалификация. Сафиуллин начнет матчем с Лайалом, Димитров - с Фарией, Корнеева сыграет с Хибино, Чараева – со Стефанини

Стала известна сетка квалификации «Ролан Гаррос». Она стартует завтра, 18 мая.

В женской сетке сыграют семь россиянок. Алина Корнеева (15) начнет матчем с Нао Хибино, Алина Чараева (18) – с Лукрецией Стефанини. Полина Яценко сыграет с Кароль Монне, Анастасия Гасанова – с Грет Миннен.

Татьяна Прозорова встретится с Номой Нохой Акуг, Елена Приданкина – с Викторией Хименс Казинцевой. В случае победы она может выйти на Юлию Авдееву, которая в первом круге играет с Элиджей Инисан.

Каролина Плишкова (20) поборется с Ен Ву Ку, Бьянка Андрееску (25) – с Дафной Мпетши Перрикар (WC).

У мужчин Роман Сафиуллин (30) стартует матчем с Марком Лайалом, Илья Симакин – с Лиамом Дракслом. Экс-третья ракетка мира Григор Димитров сыграет против Жайми Фарии (10).

Полная женская сетка здесь, мужская – здесь.

Опубликовано: Алёна Майорова
Каролине Плишковой не дали WС, позорники
На прошлом уиме Гриша возил лицом по газону допера , теперь играет квалу на рг )))))))
ОтветПалка Клэбо
На прошлом уиме Гриша возил лицом по газону допера , теперь играет квалу на рг )))))))
Надеюсь уим даст дикую
Павлюченкова похоже снялась с квала, странно, выкладывала фото с кортов РГ
Noma Noha Akugue = Нома Ноа Акагуе (от Барбары Риттнер)
Гамбург (ATP). Де Минаур сыграет с Давидовичем-Фокина, Пол вышел в 1/4 финала, Хачанов, Оже-Альяссим, Меньшик, Шелтон выбыли
сегодня, 15:10Live
Надаль о травме Алькараса: «Я дважды получал такую травму. Если правильно восстановиться, никаких последствий не будет»
сегодня, 15:09
Этчеверри упустил семь матчболов и проиграл Полу на пятисотнике в Гамбурге
сегодня, 14:18
Женева (ATP). Риндеркнеш борется с Дьере, Вавринка встретится с Микельсеном, Бублик – с Бутвиласом, Рууд вышел в 1/4 финала, Фриц, Циципас выбыли
сегодня, 14:07Live
Ролан Гаррос. Квалификация. Корнеева, Приданкина, Стивенс вышли в финал, Андрееску, Плишкова выбыли
сегодня, 14:00Live
Рабат (WTA). 2-й круг. Тьен играет с Осорио, Аранго – с Бондар, Паркс выбыла
сегодня, 13:58Live
Ролан Гаррос. Квалификация. 2-й круг. Сафиуллин встретится с Шверцлером, Гоффен, Томич выбыли
сегодня, 13:02
Страсбург (WTA). Наварро встретится с Йович, Мбоко, Касаткина вышли в 1/4 финала, Таусон, Александрова выбыли, Олейникова снялась
сегодня, 13:01
Меньшик впервые с марта 2025-го проиграл сет с баранкой. По ходу матча он швырнул ракетку, а потом на нее наступил
сегодня, 12:51Видео
Фриц провел и проиграл первый матч с марта
сегодня, 12:20
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
