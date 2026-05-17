Ролан Гаррос. Квалификация. Сафиуллин начнет матчем с Лайалом, Димитров - с Фарией, Корнеева сыграет с Хибино, Чараева – со Стефанини
Стала известна сетка квалификации «Ролан Гаррос». Она стартует завтра, 18 мая.
В женской сетке сыграют семь россиянок. Алина Корнеева (15) начнет матчем с Нао Хибино, Алина Чараева (18) – с Лукрецией Стефанини. Полина Яценко сыграет с Кароль Монне, Анастасия Гасанова – с Грет Миннен.
Татьяна Прозорова встретится с Номой Нохой Акуг, Елена Приданкина – с Викторией Хименс Казинцевой. В случае победы она может выйти на Юлию Авдееву, которая в первом круге играет с Элиджей Инисан.
Каролина Плишкова (20) поборется с Ен Ву Ку, Бьянка Андрееску (25) – с Дафной Мпетши Перрикар (WC).
У мужчин Роман Сафиуллин (30) стартует матчем с Марком Лайалом, Илья Симакин – с Лиамом Дракслом. Экс-третья ракетка мира Григор Димитров сыграет против Жайми Фарии (10).
Опубликовано: Алёна Майорова
