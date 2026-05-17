0

Буассон выиграла матч впервые с сентября прошлого года

Полуфиналистка «Ролан Гаррос»-2025 Лоис Буассон  на старте пятисотника в Страсбурге обыграла Ван Синьюй со счетом 6:3, 7:6(4).

Француженка одержала первую победу с сентября прошлого года, когда она дошла до третьего круга тысячника в Пекине, прежде чем уступить Эмме Наварро. После этого Буассон не играла до апреля из-за травмы руки, а затем уступила на старте тысячников в Мадриде и Риме, а также турнира WTA 125 в Парме.

Теперь француженка встретится с первой сеяной турнира Викторией Мбоко.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoWTA
logoInternationaux de Strasbourg
logoЛоис Буассон

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
После РГ вернётся на свое место во вторую сотню
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Этчеверри упустил семь матчболов и проиграл Полу на пятисотнике в Гамбурге
12 минут назад
Женева (ATP). Риндеркнеш борется с Дьере, Вавринка встретится с Микельсеном, Бублик – с Бутвиласом, Рууд вышел в 1/4 финала, Фриц, Циципас выбыли
23 минуты назадLive
Ролан Гаррос. Квалификация. Корнеева, Приданкина, Стивенс вышли в финал, Андрееску, Плишкова выбыли
30 минут назадLive
Ролан Гаррос. Квалификация. 2-й круг. Сафиуллин встретится с Шверцлером, Гоффен, Томич выбыли
сегодня, 13:02
Гамбург (ATP). Хачанов борется с Эмбером, Де Минаур сыграет с Давидовичем-Фокина, Пол вышел в 1/4 финала, Оже-Альяссим, Меньшик, Шелтон выбыли
сегодня, 13:02Live
Страсбург (WTA). Наварро встретится с Йович, Мбоко, Касаткина вышли в 1/4 финала, Таусон, Александрова выбыли, Олейникова снялась
сегодня, 13:01
Меньшик впервые с марта 2025-го проиграл сет с баранкой. По ходу матча он швырнул ракетку, а потом на нее наступил
сегодня, 12:51Видео
Фриц провел и проиграл первый матч с марта
сегодня, 12:20
Рабат (WTA). 2-й круг. Тьен сыграет с Осорио, Аранго – с Бондар, Паркс выбыла
сегодня, 11:58Live
Роддик о предложении Медведева разрешить вызывать физио при судорогах: «Я с ним согласен, но с оговоркой – нельзя делать это перед чужой подачей»
сегодня, 11:14
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Рекомендуем