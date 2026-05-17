Буассон выиграла матч впервые с сентября прошлого года

Полуфиналистка «Ролан Гаррос»-2025 Лоис Буассон на старте пятисотника в Страсбурге обыграла Ван Синьюй со счетом 6:3, 7:6(4).

Француженка одержала первую победу с сентября прошлого года, когда она дошла до третьего круга тысячника в Пекине, прежде чем уступить Эмме Наварро. После этого Буассон не играла до апреля из-за травмы руки, а затем уступила на старте тысячников в Мадриде и Риме, а также турнира WTA 125 в Парме.

Теперь француженка встретится с первой сеяной турнира Викторией Мбоко.