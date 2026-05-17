Коко Гауфф: «Топ-5 фильмов ужасов: церемония награждения после поражения»

Гауфф пошутила о церемониях награждения после поражений.

Коко Гауфф выложила серию историй в соцсети после поражения в финале тысячника в Риме. Вчера американка проиграла Элине Свитолиной со счетом 4:6, 7:6(3), 2:6.

«Топ-5 фильмов ужасов:

Сидеть на церемонии награждения после поражения; Говорить после поражения; Улыбаться с трофеем финалистки; Сидеть на церемонии награждения после поражения; Церемония награждения после поражения.

И пока не начались размышления на эту тему и люди без чувства юмора не разозлились... Это шутка, и я улыбаюсь, пока это пишу. Просто подумала, что будет забавно. Не стоит воспринимать это всерьез».

После она сделала репост фото, на котором она обнимает трофей и написала: «Стою в диссоциации, прокручиваю в голове все ошибки и стараюсь не сорваться во время церемонии».

Затем Гауфф написала: «На самом деле, это были две очень веселые недели. Горжусь собой, я многому научилась. Готова к Парижу ❤️🙏🏾».