Коко Гауфф: «Топ-5 фильмов ужасов: церемония награждения после поражения»
Коко Гауфф выложила серию историй в соцсети после поражения в финале тысячника в Риме. Вчера американка проиграла Элине Свитолиной со счетом 4:6, 7:6(3), 2:6.
«Топ-5 фильмов ужасов:
Сидеть на церемонии награждения после поражения;
Говорить после поражения;
Улыбаться с трофеем финалистки;
Сидеть на церемонии награждения после поражения;
Церемония награждения после поражения.
И пока не начались размышления на эту тему и люди без чувства юмора не разозлились... Это шутка, и я улыбаюсь, пока это пишу. Просто подумала, что будет забавно. Не стоит воспринимать это всерьез».
После она сделала репост фото, на котором она обнимает трофей и написала: «Стою в диссоциации, прокручиваю в голове все ошибки и стараюсь не сорваться во время церемонии».
Затем Гауфф написала: «На самом деле, это были две очень веселые недели. Горжусь собой, я многому научилась. Готова к Парижу ❤️🙏🏾».
