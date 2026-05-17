  • Андреева после парного титула в Риме: «Спасибо команде. Иногда вы были жесткими – но мы все знаем, что мне это нужно»
Андреева после парного титула в Риме: «Спасибо команде. Иногда вы были жесткими – но мы все знаем, что мне это нужно»

Андреева и Шнайдер произнесли чемпионскую речь после победы в паре в Риме.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер поделились эмоциями во время церемонии награждения парного тысячника в Риме. В финале россиянки обыграли Кристину Букшу и Николь Меличар-Мартинес – 6:3, 6:3.

Это третий совместный парный титул для россиянок. В 2024-м они также выиграли вместе серебро Олимпиады.

– Поздравляю вас с финалом в Мадриде и титулом здесь. Диана, почему для вас так по-особенному играть с Миррой?

– Честно говоря, я просто очень рада играть в паре с Миррой. Мы провели отличный турнир. Я наслаждаюсь каждым моментом, который мы проводим вместе, нам очень весело. С ней так здорово делить корт. Мирра, спасибо, что играешь со мной! Надеюсь, в будущем мы проведем вместе еще много турниров и выиграем еще трофеи.

Конечно, поздравляю Ники и Кристину – отличный турнир, желаю вам удачи на «Ролан Гаррос» и на всех следующих турнирах. Поздравляю ваши команды.

Спасибо Мирре, нашим командам и тренерам за помощь и поддержку на этой неделе и предыдущей. Отличная работа, и мы будем продолжать. Спасибо людям за то, что приходили на наши матчи и поддерживали, спасибо всем организаторам и болдетям. Спасибо большое, до следующего года!

– Мирра, что значит для тебя первый титул в Риме?

– Конечно, первый титул в Риме... (Шнайдер поправляет ее микрофон, Андреева говорит ей по-русски: «Спасибо») Здорово начать с парного трофея. Начиная с Мадрида это были потрясающие недели. Финал и титул – это замечательно. Я очень рада, что у нас получилось хорошо играть здесь, дойти до конца и забрать трофей. Очень рада. Надеюсь, мы с ней проведем еще много турниров вместе.

Конечно, поздравляю девушек с удивительной неделей. Кристина и Ники, вы играли замечательно и по ходу недели, и сегодня. Поздравляю команду. Мы желаем вам удачи в этом сезоне и на всех турнирах, которые вы сыграете.

Спасибо моей команде за то, что были всегда со мной и поддерживали. Иногда вы были жесткими – но мы все знаем, что мне это нужно. Спасибо еще раз Диане, команде физиотерапевтов, Феде, Тому и Энтони за то, что вы о нас хорошо заботились, болдетям, судьям на вышках. Благодаря вам турнир был таким уютным для игроков. Увидимся в следующем году!

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
"Шнайдер поправляет ее микрофон, Андреева говорит ей по-русски: «Спасибо» - из таких деталей составляется мир. Спасибо девушкам.
Сегодня ещё и Эрика взяла грунтовый турнир в Загребе, обыграв Эллу Зайдель. Сёстры начали свои финалы с разницей в пять минут, поэтому болели друг за дружку на корте. Мирра набрала классную форму на грунте. На РГ, надеюсь, ей удастся справиться со всеми трудностями) отсутствие парного разряда будет в плюс:)
Там, кстати, её сестра itf w75 в Загребе себе в актив добавила. Новость будет, нормальная имею в виду, или пост пилить?
Anouck
Ясно. Оставь надежду всяк сюда входящий... Видимо, это был риторический вопрос.
Кому не в лом перейдите по ссылке https://www.sports.ru/tennis/blogs/3406079.html , и если у самой новсти будет рейтинг меньше двух плюсов плюсаните саму новость (не помню, что там точно требуется 2 плюса при любом количестве минусов или рейтинг +2, но это нужно, чтобы новость проиндексировалась по тегам, которые к ней привязаны, и в итоге попала в ленты тем, кто на них подписан)
на РГ они играть не будут,кстати
AFP1
Мирра только в одиночке, а Диана в паре с другой девушкой
Sirrin
другая вроде как Лейла
Спасибо девчонкам за их игру и победу на "Мастерсе". Без дисциплины и строгости не обойтись, а тем более для молодых и импульсивных игроков как Мирра.
Мирра Андреева прилично набрала физическую форму, все должно хорошо идти в ее карьере, вижу достаточно прекрасные перспективы у Андреевой.
Шнайдер и Андреева хорошо дополняют друг друга, им удобно играть пару. Надеюсь еще увидим на других турнирах
Молодцы Мирра и Диана, прекрасно провели две недели в Мадриде и Риме, вышли в финал, а затем взяли титул! Всё это только на пользу, особенно Мирре после несправедливого и незаслуженного поражения в одиночке, нужно было отойти от него и выйти на позитив, что с успехом наши девчата и сделали!
