Андреева после парного титула в Риме: «Спасибо команде. Иногда вы были жесткими – но мы все знаем, что мне это нужно»

Андреева и Шнайдер произнесли чемпионскую речь после победы в паре в Риме.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер поделились эмоциями во время церемонии награждения парного тысячника в Риме. В финале россиянки обыграли Кристину Букшу и Николь Меличар-Мартинес – 6:3, 6:3.

Это третий совместный парный титул для россиянок. В 2024-м они также выиграли вместе серебро Олимпиады .

– Поздравляю вас с финалом в Мадриде и титулом здесь. Диана, почему для вас так по-особенному играть с Миррой?

– Честно говоря, я просто очень рада играть в паре с Миррой. Мы провели отличный турнир. Я наслаждаюсь каждым моментом, который мы проводим вместе, нам очень весело. С ней так здорово делить корт. Мирра, спасибо, что играешь со мной! Надеюсь, в будущем мы проведем вместе еще много турниров и выиграем еще трофеи.

Конечно, поздравляю Ники и Кристину – отличный турнир, желаю вам удачи на «Ролан Гаррос » и на всех следующих турнирах. Поздравляю ваши команды.

Спасибо Мирре, нашим командам и тренерам за помощь и поддержку на этой неделе и предыдущей. Отличная работа, и мы будем продолжать. Спасибо людям за то, что приходили на наши матчи и поддерживали, спасибо всем организаторам и болдетям. Спасибо большое, до следующего года!

– Мирра, что значит для тебя первый титул в Риме?

– Конечно, первый титул в Риме... (Шнайдер поправляет ее микрофон, Андреева говорит ей по-русски: «Спасибо») Здорово начать с парного трофея. Начиная с Мадрида это были потрясающие недели. Финал и титул – это замечательно. Я очень рада, что у нас получилось хорошо играть здесь, дойти до конца и забрать трофей. Очень рада. Надеюсь, мы с ней проведем еще много турниров вместе.

Конечно, поздравляю девушек с удивительной неделей. Кристина и Ники, вы играли замечательно и по ходу недели, и сегодня. Поздравляю команду. Мы желаем вам удачи в этом сезоне и на всех турнирах, которые вы сыграете.

Спасибо моей команде за то, что были всегда со мной и поддерживали. Иногда вы были жесткими – но мы все знаем, что мне это нужно. Спасибо еще раз Диане, команде физиотерапевтов, Феде, Тому и Энтони за то, что вы о нас хорошо заботились, болдетям, судьям на вышках. Благодаря вам турнир был таким уютным для игроков. Увидимся в следующем году!