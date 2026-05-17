Андреева и Шнайдер выиграли парный тысячник в Риме

Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали чемпионками парного тысячника в Риме. В финале россиянки победили Кристину Букшу и Николь Меличар-Мартинес – 6:3, 6:3.

Для россиянок это второй совместный титул парного тысячника в карьере. Теперь и у Андреевой, и у Шнайдер по три парных трофея WTA. Они также выиграли вместе серебро на Олимпиаде в Париже в 2024-м.

За победу россиянки получат 368 630 призовых.