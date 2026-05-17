Андреева и Шнайдер выиграли парный тысячник в Риме

Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали чемпионками парного тысячника в Риме. В финале россиянки победили Кристину Букшу и Николь Меличар-Мартинес – 6:3, 6:3.

Для россиянок это второй совместный титул парного тысячника в карьере. Теперь и у Андреевой, и у Шнайдер по три парных трофея WTA. Они также выиграли вместе серебро на Олимпиаде в Париже в 2024-м.

За победу россиянки получат 368 630 призовых.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс''
Комментарии

Молодцы, с победой Диану Шнайдер и Мирру Андрееву, королевы теннисных кортов Рима сегодня.
У Андреевых сегодня двойной успех, Мирра - чемпионка в парном разряде в Риме, Эрика - чемпионка в одиночном разряде в Загребе, пусть и на ITF.
Наконец-то инфа появилась, а могли и ветку сделать на женских парах, где много наших девчат выступают. Мирру и Диану с уверенной победой на "Мастерсе" в Риме. Молодцы девчонки!
Они так уморительно веселились весь матч, что и у меня настроение поднялось. С победой
Много можно говорить об Андреевой, но очень рад победе Шнайдер сегодня, не совсем получается все по игре у Дианы, но в парном разряде с Миррой радует глаз игра и результат.
Диана отлично сыграла сегодня!
Поздравить ее хочется конечно, но скоро может это все закончится... Если пару одиночек еще провалит, покинет 30, начнутся квалы, потом другие турниры... И просто разведут с Миррой по разным соревнованиям
Умницы, Рим удался!
Молодцы девчонки!
Ну молодцы же. Порадовали! Так бы и дальше продолжить. Хочется видеть наши победы!
Ну не зря играли) И Эрика выиграла, 244 в лайве, это уже хоть что-то.
Молодцы, сделали что должны после проигрыша Синяковой
