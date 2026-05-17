Олейникова не пожала руку Путинцевой из-за ее участия в выставочных турнирах в Санкт-Петербурге
Александра Олейникова отказалась пожимать руку казахстанке Юлии Путинцевой после победы над ней в финале квалификации турнира в Страсбурге – 6:4, 6:4.
Ранее украинская теннисистка объяснила свою позицию участием Путинцевой в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге. Казахстанка выступает там ежегодно начиная с 2022 года.
«Принимать такие деньги – аморально и противоречит самой сути человечности.
Я приняла решение не пожимать руку таким игрокам вне зависимости от их национальности или флага, под которым они выступают», – заявила Олейникова.
В феврале украинка по той же причине отказалась от рукопожатия с венгеркой Анной Бондар. Она выступала на «Трофеях Северной Пальмиры» в 2022-м.
Опубликовано: Алёна Майорова
