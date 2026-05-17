Олейникова не пожала руку Путинцевой из-за ее участия в выставочных турнирах в Санкт-Петербурге

Олейникова не пожала руку Путинцевой из-за ее участия в турнирах в России.

Александра Олейникова отказалась пожимать руку казахстанке Юлии Путинцевой после победы над ней в финале квалификации турнира в Страсбурге – 6:4, 6:4.

Ранее украинская теннисистка объяснила свою позицию участием Путинцевой в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге. Казахстанка выступает там ежегодно начиная с 2022 года.

«Принимать такие деньги – аморально и противоречит самой сути человечности.

Я приняла решение не пожимать руку таким игрокам вне зависимости от их национальности или флага, под которым они выступают», – заявила Олейникова.

В феврале украинка по той же причине отказалась от рукопожатия с венгеркой Анной Бондар. Она выступала на «Трофеях Северной Пальмиры» в 2022-м.

Опубликовано: Алёна Майорова
Ещё из-за фамилии наверное
Слишком много внимания этой явно нездоровой женщине
Комментарий скрыт
При этом Свитолиной не обламывает пожимать руку москвичке Рыбакиной, которая очевидно свободное время проводит в России.

Этим украинским нацистам нужно о чем-то друг с другом договориться.
При этом про Свитолину тут выходят хвалебные материалы
Я бы лучше об этом думал))
может это незримая тень дудя?
Играть с Путинцевой в теннис на одном корте - это аморально и бесчеловечно. Позор Алейниковой!
Быть Олейниковой (сразу ясно же что украинка) - аморально и противоречит всему тому, что она там наговорила
Российский газ ее не аморалит, интересно.)
еще одна кастрюля поскакушка!
Зачем обращать внимание на таких людей- слишком много чести для них.
У них нацизм уже давно в крови.
На то, чтобы не пожать руку Путинцевой, есть несколько весомых причин 😏
Так что нормаааально….
