Тренер Бадосы: «Нужно взять паузу. Если ей плохо, то мало смысла играть и дальше»

Тренер Бадосы: ей нужно взять паузу.

Пол Толедо, тренер экс-второй ракетки миры Паулы Бадосы , рассказал, почему испанка временно не выступает. Последний раз она принимала участие в соревнованиях в конце апреля: тогда она выбыла на старте тысячника в Мадриде, проиграв в двух сетах Юлии Грабер.

«В 2025-м она травмировалась в марте, потом на «Уимблдоне », а затем в Китае. Так что ей практически пришлось начинать с нуля. Прошлый год был для нее тяжелым – и в личном плане, и физически. Ей было трудно это принять, как было бы трудно любому.

Главное – чтобы ей было хорошо с самой собой. Паула очень эмоциональна, ей нужно найти баланс, чувствовать себя комфортно. Нужно взять паузу. Может быть, это будет всего месяц, может – три или пять. Никогда не знаешь. Главное, чтобы она обрела характерную для себя внутреннюю силу и чтобы она вернулась на корт с уверенностью, что с ней все в порядке. Если ей плохо, то мало смысла играть и дальше. Сначала она, потом теннис.

Проблема в том, что Паула такая, какая есть: она захотела вернуться уже через две недели. Это здорово, но, думаю, ей нужно соскучиться по теннису. Перезарядить батарейки, хотя в остальных аспектах она полностью готова. В итоге я убедил ее этого не делать, потому что, по-моему, ей требуется больше времени. Ей нужно было отдалиться от соревнований и восстановиться».

Толедо отметил, что еще недавно видел испанку «без настроения, без той искры, которая у нее обычно есть», но во время грунтового сезона ей стало лучше: «Сейчас она в порядке, у нее есть желание. Она все больше снова становится Паулой.

Среди целей нет никаких рейтингов. Главное – просто вернуть ту Паулу, которую мы видели до травмы. Я говорю не о спорте, а об общем состоянии. О том, чтобы она снова смотрела на теннис с той радостью, которая была у нее всегда.

Я совершенно спокоен, потому что знаю, что Паула вернется: она любит этот спорт, она очень сильная и у нее сильный характер. Она преодолевает все, что стоит на ее пути. Она делала это и будет делать. Я ничуть не боюсь в этом плане. Она прошла через много сложных ситуаций, ей просто нужно пространство и время. Чтобы проявить ту характерную для нее целеустремленность...

Ей нужна стабильность, но когда в твоем окружении все сложно, риск эмоциональных перепадов становится выше. И это тоже сказалось на ней физически»

Толедо также заявил, что бывший парень испанки Стефанос Циципас и его мама Юлия Сальникова, которая недавно назвала их отношения «обузой» для грека, «слишком много говорят о Пауле»: «Стефаносу было трудно принять, что женщина в отношениях сияла ярче мужчины. Ей пришлось многое терпеть…»

Бадоса не попала в основную сетку «Ролан Гаррос» и не сыграет в квалификации.