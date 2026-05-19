  • Гамбург (ATP). Хачанов, Оже-Альяссим, Меньшик, Шелтон, Де Минаур, Давидович-Фокина вышли во 2-й круг, Коболли выбыл
В Гамбурге проходит первый круг турнира ATP 500.

Карен Хачанов обыграл Юго Гастона в первом круге турнира в Гамбурге.

Бен Шелтон прошел Маркоса Гирона.

Bitpanda Hamburg Open

Гамбург, Германия

17 – 23 мая 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 219 670 евро

Открытые корты, грунт

Первый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Ух! Какой же тяжёлый матч для Карена. Всё-таки справился. 7:5 на тай-брейке. Уго включил пикового Медведева сегодня. Выстроил стену за задней линией. Куча сил ушла, чтобы пройти дальше.
Карен хоть начал разыгрываться по чуть-чуть. Размочил после 0:5. Потом взял брейк. Надеюсь, что не будет так всё плохо, как было в начале.
Взял Гастон первый сет всё-таки. Карен не использовал четыре брейка в последнем гейме. 3:6. Но видно, что Хачанов навязывает борьбу и каждый гейм продолжается подолгу. Надо отыгрываться во втором.
Вот это сыночка-корзиночка против Тиафу играет
Штруфф ну конченый же, 40:0 и запорол.....
Второй сет за Кареном. Уже хорошо. Теперь нужен и третий!
Карим Хачанов
А что произошло?
Хасанов вообще лёгкие пути не ищет
