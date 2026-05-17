  • Медведев о недовольстве призовыми ТБШ: «Как сказал Синнер, вопрос не в деньгах, а в уважении. Если игроки решат бойкотировать турниры, я только за»
Медведев о недовольстве призовыми ТБШ: «Как сказал Синнер, вопрос не в деньгах, а в уважении. Если игроки решат бойкотировать турниры, я только за»

Даниил Медведев прокомментировал слова Янника Синнера о возможном бойкоте турниров «Большого шлема» из-за недовольства призовыми.

Напомним, ранее игроки топ-20 ATP и WTA  выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых «Ролан Гаррос». Комментируя эту ситуацию на турнире в Риме, итальянец заявил: «Вопрос больше в уважении. Мне кажется, мы отдаем гораздо больше, чем получаем взамен. Я понимаю, почему игроки говорят о бойкоте – с чего-то нужно начинать».

– Ранее ты высоко оценил позицию Синнера по этому вопросу, но как ты относишься ко всему сам?

– Янник сейчас лидер и звезда тенниса. Я представляю игроков, я же игрок. По фактам, которые нам предоставили, складывается ощущение, что «Большие шлемы» недоплачивают игрокам. Если это правда, то, как правильно сказал Янник, вопрос не в деньгах ни в его, ни в моем случае, а в том, что правильно. В уважении.

Если факты, которые нам предоставили, это правда, то нужно продолжать идти вместе. Все игроки могут делать, что хотят, но когда это Янник, нужно продолжать идти за Янником и продолжать давить на «Большие шлемы» (улыбается).

Насчет бойкота – не знаю, насколько далеко это зайдет, но у меня никаких проблем с этим нет. Если игроки так решат, я только за, – сказал Медведев в разговоре с «Больше!».

Медведев почти сутки бился с Синнером – того уже давно никто так не трепал

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Больше!
О каком он говорит уважении к элите?) Нужно пересмотреть уважение к игрокам от топ - 50до 200, вот там явно нет уважения получают копейки
Вам сколько не дай, все мало будет.
Ты просишь меня выступить на турнире, но делаешь это без уважения (с) Дон Синнер
Даня на данный момент пятый в гонке, со след недели скорее всего будет четвертым. в этом сезоне к нему точно пока претензий мизер.
кто плюсует милашку Йе и пр - что с головой (и с лицом)?
Ну я, например, хотя он меня заблокировал. Периодически смешные и достаточно прозорливые вещи сообщает.
Все говорят: «если игроки решат бойкотировать, то я, конечно, поддержу коллектив». А кто решить то должен по итогу? Лично Синнер?
В хате решает Синнер…. Янник Синнер - он же авторитет и лидер по кличке «итальянец», остальные подтянутся, когда старший скажет)
Грешник
Значит. Инициатор не медведь,? А кто???
Искусственный интеллект спросите, кто за спиной этой волны требований. Он поименно назовёт вкладывающихся.
А с чего бы инициатором был Медведев?
Он то как раз уже прилично бабла накосил.
Думаю, его все устраивает.
Проблема в том, что в теннисе, за пределами топ-100, топ-150, с деньга все очень печально((
Вы платите нам сотни тысяч долларов, но делаете это без уважения.
Ну т.е. если турниры снизят цены на билеты и уменьшат свой доход, тем самым повысив процент призовых до 50, все будут довольны? Сомневаюсь.
