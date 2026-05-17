Медведев о недовольстве призовыми ТБШ: «Как сказал Синнер, вопрос не в деньгах, а в уважении. Если игроки решат бойкотировать турниры, я только за»
Даниил Медведев прокомментировал слова Янника Синнера о возможном бойкоте турниров «Большого шлема» из-за недовольства призовыми.
Напомним, ранее игроки топ-20 ATP и WTA выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых «Ролан Гаррос». Комментируя эту ситуацию на турнире в Риме, итальянец заявил: «Вопрос больше в уважении. Мне кажется, мы отдаем гораздо больше, чем получаем взамен. Я понимаю, почему игроки говорят о бойкоте – с чего-то нужно начинать».
– Ранее ты высоко оценил позицию Синнера по этому вопросу, но как ты относишься ко всему сам?
– Янник сейчас лидер и звезда тенниса. Я представляю игроков, я же игрок. По фактам, которые нам предоставили, складывается ощущение, что «Большие шлемы» недоплачивают игрокам. Если это правда, то, как правильно сказал Янник, вопрос не в деньгах ни в его, ни в моем случае, а в том, что правильно. В уважении.
Если факты, которые нам предоставили, это правда, то нужно продолжать идти вместе. Все игроки могут делать, что хотят, но когда это Янник, нужно продолжать идти за Янником и продолжать давить на «Большие шлемы» (улыбается).
Насчет бойкота – не знаю, насколько далеко это зайдет, но у меня никаких проблем с этим нет. Если игроки так решат, я только за, – сказал Медведев в разговоре с «Больше!».
Он то как раз уже прилично бабла накосил.
Думаю, его все устраивает.
Проблема в том, что в теннисе, за пределами топ-100, топ-150, с деньга все очень печально((