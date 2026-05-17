  • Монфис поздравил Свитолину с титулом в Риме: «Какая женщина. Я так тобой горжусь, моя любовь»
Гаэль Монфис поздравил Элину Свитолину с победой на тысячнике в Риме. Вчера украинка обыграла в финале Коко Гауфф со счетом 6:4, 6:7(3), 6:2. Она взяла пятый титул тысячника в карьере, третий – в Риме, первый – с 2018 года.

«Восемь лет. Спустя восемь лет ты снова на вершине тысячника.

Какой сезон, какая неделя, какая теннисистка. Но, прежде всего, какая женщина. Невероятная мама Скай, выдающаяся спортсменка, душа, которой нет равных.

Я так тобой горжусь, моя любовь. Твоей силой, спокойствием, всем, что ты молча несешь день за днем. Ты вдохновляешь меня каждый день.

Насладись, выпей все до конца. Ты заслуживаешь каждой секунды этого. Я тебя люблю ❤️», – написал француз в соцсети, выложив фотографию Свитолиной с кубком.

Пара жената с 2021 года. В октябре 2022-го у них родилась дочь Скай.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @iamgaelmonfils
Прекрасное поздравление
Прекрасная пара. Будьте счастливы, всю жизнь 💖👍.
В шумном зале ресторана..
ОтветСергей Орлов
Комментарий скрыт
..пристань загулявшего Монфиса.
Монфилс наверное готовит вкусно, а Свитолина пыхтит на кортах и зарабатывает деньги.
ОтветДоминаторТенниса
Судя по результатам Свитолиной, Гаэль умеет прожарить бекон как следует, до полной готовности 🥓🫣🤭
