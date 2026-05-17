Медведев о Синнере: «Ты знаешь, что он будет делать в матче. Но надо играть в его теннис и быть лучше – а это почти невозможно»

Даниил Медведев рассказал об особенностях игры против Янника Синнера. Россиянин уступил ему в полуфинале «Мастерса» в Риме со счетом 2:6, 7:5, 4:6.

– Я хорошо играл, но матч тяжелый. Янник – очень сложный соперник, уже много встреч он доказывает, что даже если ему тяжело по игре или физически, то он все равно способен выигрывать. За этот сезон он проиграл только два раза.

Очень тяжело его победить, нужно быть способным проводить два, три сета так, как я провел второй сет. В третьем я одну подачу отдал, а на его не смог зацепиться до дождя, как и после. Но уровень игры был хорошим.

– Во втором сете твоя игра работала как метроном. Ты чувствовал себя комфортно, читал его игру. Ты вышел на корт с четкой формулой или нашел ее уже по ходу матча?

– С Янником нет никакой формулы. Нужно просто очень хорошо бить по мячу, желательно сильно, много бегать и быть готовым ко всему. Потому что он способен исполнять все удары.

В каком-то смысле ты знаешь, что он сделает, нет какого-то сюрприза. Но он делает все настолько хорошо, четко и правильно, он подает, принимает все, поэтому это очень тяжело. Просто надо играть в его теннис и быть лучше него – а это почти невозможно. Но если ты способен выиграть сет, ты способен выиграть и два. Просто нужно пытаться это сделать.

– Как Синнер играет на грунте?

– Понятное дело, все будет похоже, но я бы, наверное, даже сказал бы, что он двигается на грунте чуть ли не лучше, чем на других покрытиях. Но появляется чуть больше шансов, потому что его удары не так быстро проскальзывают по корту.

Но туда-сюда оно одно и то же получается (улыбается). Где-то у тебя больше возможностей достать его удары, но из-за того, что он так двигается, у него происходит то же самое. За счет этого он может тебя переигрывать. Но не было такого, что что-то было совсем по-другому на грунте.

– Что скажешь о разрыве между тобой, Синнером и Алькарасом после начала этого сезона?

– Все равно разрыв большой в плане стабильности. Я играл с ними в этом году три раза, Карлоса смог обыграть, а с Янником были действительно близкие матчи. И в Индиан-Уэллс я мог забрать по крайней мере один сет, здесь я выиграл один сет и был относительно близок в третьем.

Но все равно они более стабильны, играют лучше в общем. Но приятно понимать, что я способен играть на таком уровне. Задача – постараться во всех других матчах показывать такой уровень и добираться до матчей с ними, – поделился Медведев с «Больше!».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Больше!
Очень адекватно высказался. Думаю он показал свой максимум сейчас, эти двое просто сильнее.
Ну Медведев прямо сейчас объективно один из трёх игроков, которые могут хотя бы напрячь Синнера. Остальные или заметно ниже классом или выходят тупо проигрывать. Ну и очевидно, что Даня не просто так идёт четвёртым в гонке в этом сезоне.
Ophiomorph
А как же Бублик?)
Вполне адекватно отвечает.
хотелось бы медведева в финале РГ. Жаль, что на пути к нему встретятся всякие тьены , фонсеки и прочие фисы
Anna Morgan
Хочешь играть с Синнером - вышеперечисленных надо закрывать
Anna Morgan
точно!
В этом плане Медведев напоминает Николая Давыденко. Тот был отличным игроком, которому не повезло играть в эпоху топовых Федерера и Надаля, из-за чего он был в лучшем случае "вечно третий". У Медведева то же самое с Синнером и Алькарасом.
ТумбаЮмба
С учётом того, что Давыденко был при мерно одно возраста с Федерером, Надалем и Джоковичем, а Медведев на 7 лет старше обоих.
ТумбаЮмба
В этом плане Медведев напоминает Николая Давыденко. Тот был отличным игроком, которому не повезло играть в эпоху топовых Федерера и Надаля, из-за чего он был в лучшем случае "вечно третий". У Медведева то же самое с Синнером и Алькарасом.
В смысле?) Медведев играл в эпоху большой тройки, почти 10 лет)
Еще не принятие, но привычная объективная аналитика на уровне рефлексий от Данилы, который не устает "бороца".) Новак на АО играл не в синнеровский, но в свой теннис. )
Прогресс есть.
Теперь, наверное, только так обыгрывать всех остальных и добираться по турниру до Синнера и Алькараса, и проигрывать им, но, может, иногда их и обыгрывать)))
Да,были времена, когда он просто издевательски выигрывал у Синнера...
Не слежу сейчас за теннисом,разве что читаю ваши комменты ,этого хватает уже.
Но многие спецы предрекали тогда уже(лет6назад), что за Синнером большое будущее...не верилось по его игре...
Я помню нейросеть лет 5 назад предсказывала что будет править синкарас я смеялся а теперь мне страшно
Медведев о том, что жаловался на вызов физио в матче с Синнером: «Нужно разрешить оказывать помощь при судорогах, тогда проблемы не будет»
16 мая, 18:09
Медведев о том, ощущает ли себя №3 в мире по уровню игры: «В Риме – может быть. В Монте-Карло – нет»
16 мая, 17:05
