Гауфф о поражении в финале в Риме: «Я нервничала. Каждый раз, когда у меня появлялась возможность сделать брейк, я играла плохо»

Гауфф о поражении в финале в Риме: я нервничала.

Коко Гауфф рассказала о причинах поражения от Элины Свитолиной в финале тысячника в Риме. Американка уступила со счетом 4:6, 7:6(3), 6:2.

– У тебя было 17 брейк-пойнтов, но реализовала ты только три. Что не получилось? Чего не хватало в игре?

– Всего хватало. Думаю, дело было скорее в том, что я нервничала. Когда у тебя появляется столько возможностей, дело не в игре, потому что она в порядке, раз ты эти возможности создаешь. Просто нужно было лучше играть в этих моментах.

Думаю, я была слишком пассивна. В первом сете мне не повезло в некоторых моментах. Пару раз мяч ушел в сетку, а она подняла свой уровень игры. Во многих случаях я просто не била по мячу достаточно сильно.

– Раньше ты говорила, что на этом этапе карьеры для тебя важен только титул. Сейчас ты считаешь так же? И получается ли проанализировать свой прогресс за неделю?

– У меня были тяжелые первые несколько раундов, так что я рада, что дошла до финала. Сейчас я расстроена просто потому, что помню, как в прошлом году в финале я была просто уставшей после полуфинала. В этом же году я чувствовала, что хорошо играла в начале матча и потом тоже – но каждый раз, когда у меня появлялась возможность сделать брейк, я играла плохо.

Для меня это скорее психологическая проблема. Не думаю, что это что-то вроде блока, просто надо извлечь из этого урок на будущее, потому что я снова окажусь в такой же ситуации.

– До «Ролан Гаррос» осталась неделя. Какой у тебя настрой на защиту титула?

– На этом турнире было много положительных моментов, я могу многому научиться. Но я уверена, что буду ощущать давление.

На этой неделе я пережила все взлеты и падения на турнире, которые только могут произойти перед «Большим шлемом»: я уступала, лидировала, теряла лидерство в матче, дошла до финала, отыгрывала матчболы. Думаю, я пережила все сценарии, которые могут подготовить меня к «Ролан Гаррос».

Надеюсь, я смогу извлечь уроки из каждой ситуации и сыграть лучше.

– Что постараешься улучшить на неделе перед «Ролан Гаррос»?

– Думаю, мне необязательно играть настолько агрессивно, раз я получаю короткие мячи и все такое. Просто поработать над их реализацией, иметь более четкий план, что с ними делать. Потому что сегодня я просто никак это не использовала, – сказала Гауфф на пресс-конефренции.