Рим (WTA). Свитолина обыграла Гауфф и взяла пятый тысячник в карьере

В Риме прошел финал турнира WTA 1000.

Элина Свитолина обыграла Коко Гауфф в финале тысячника в Риме.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

5 – 17 мая 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 7 228 080 евро

Открытые корты, грунт

Финал

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Топ-10 игрок выигрывает тысячник, выбив поочередно трех игроков топ-4. В хороших плотных матчах. Примерно так выглядит здоровый тур. Отличная победа Свитолины.
Месяц украинского женского тенниса
С женским там всё в порядке, а мужского совсем нет
Третий Рим Элины🏆🏆🏆
Элина молодец, шикарный турнир выдала, классная игра и победы на 2,3,4 ракетками 👏🏻
Поскольку ветки для парниц нет, то сообщаю, что только что Мирра и Диана уверенно со счётом 6:1 6:2 выиграли полуфинал у Ханте-Пегула и вышли в финал "Мастерса".
очки купи
и писал бы про других парниц из россии чего других то обделяешь? вот про них не пишут
Элина - римская императрица.
Ответ Stas Salesov
Похожа🙌 https://i.ibb.co/LdFGkzB2/8b10a216-3453-4444-8995-ce7c89a810bb.png
ИИ не в курсе, как она себя перепрошила?🤣
Комментатор Аношин на больше так топил за Гауфф весь эфир и принижал игру Свитолиной, типа это Гауфф ей позволяет так играть. Сейчас в трауре сидит)
Потом скажет что это Трамп приказал Коко проиграть😁
Классный теннис от Элины.
Молодец, Элинка!
Элина просто молодец
