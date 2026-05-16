Елена Веснина: «По игре «Ролан Гаррос» – самый благоприятный «Шлем» для Мирры»

Елена Веснина считает, что Мирра Андреева может добиться высокого результата на «Ролан Гаррос».

«Конечно, шансы на «Ролан Гаррос» у Андреевой есть, все-таки она игрок первой десятки рейтинга. Это девушка, которая в свои 19 лет выиграла столько же матчей на «Мастерсах», сколько выигрывала Мария Шарапова . То есть она уже настолько успешна и стабильна.

От нее сейчас требуют очень многого. Она сама повесила на себя очень большую ответственность, что она должна выигрывать. Но есть плеяда физически очень мощных теннисисток, у которых больше опыта. Я говорю про Арину Соболенко , Елену Рыбакину , Коко Гауфф . А опыт в туре имеет огромное значение. Пока Мирра учится с этим взаимодействовать.

Но «Ролан Гаррос » – долгожданный «Большой шлем» для Мирры. По ее игре – это самый благоприятный турнир «Большого шлема». Все будет зависеть, как сложится сетка, и как она пройдет психологически первые раунды. Помимо этого, конечно, надо быть здоровой и физически, чтобы играть против топовых теннисисток», – цитирует Веснину Metaratings.ru.