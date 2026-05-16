Елена Веснина: «По игре «Ролан Гаррос» – самый благоприятный «Шлем» для Мирры»

Елена Веснина считает, что Мирра Андреева может добиться высокого результата на «Ролан Гаррос».

«Конечно, шансы на «Ролан Гаррос» у Андреевой есть, все-таки она игрок первой десятки рейтинга. Это девушка, которая в свои 19 лет выиграла столько же матчей на «Мастерсах», сколько выигрывала Мария Шарапова. То есть она уже настолько успешна и стабильна.

От нее сейчас требуют очень многого. Она сама повесила на себя очень большую ответственность, что она должна выигрывать. Но есть плеяда физически очень мощных теннисисток, у которых больше опыта. Я говорю про Арину Соболенко, Елену Рыбакину, Коко Гауфф. А опыт в туре имеет огромное значение. Пока Мирра учится с этим взаимодействовать.

Но «Ролан Гаррос» – долгожданный «Большой шлем» для Мирры. По ее игре – это самый благоприятный турнир «Большого шлема». Все будет зависеть, как сложится сетка, и как она пройдет психологически первые раунды. Помимо этого, конечно, надо быть здоровой и физически, чтобы играть против топовых теннисисток», – цитирует Веснину Metaratings.ru.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: metaratings.ru
по её игре это самый благоприятный шлем,но зависеть будет не от неё а как сложится сетка:)
Рано еще Мирре мечтать о Шлеме, увы. Пока много чего нужно исправлять, подтягивать и т.д. И не в последнюю очередь — психологическую устойчивость "тренировать".
Кузнецова о поражении Андреевой в Риме: «Сегодня результат стал следствием невынужденных ошибок»
Веснина о том, нужно ли Андреевой менять игру: «Кардинально менять ничего не надо. У Мирры хорошая база, нужно время»
Женева (ATP). Циципас играет Мпетши Перрикаром, Вавринка встретится с Бранкаччо, Микельсен, Риндеркнеш вышли во 2-й круг
Каспер Рууд: «Я тоже катался на лыжах, но двигаюсь не так хорошо, как Синнер»
Ролан Гаррос. Квалификация. Гасанова встретится с Миннен, Прозорова – с Ноха Акуг, Приданкина, Авдеева вышли во 2-й круг, Яценко выбыла
Рабат (WTA). Паркс играет с Утидзимой, Удварди вышла во 2-й круг, Звонарева выбыла
Соболенко снялась для обложки Vogue
Ролан Гаррос. Квалификация. 1-й круг. Гоффен играет с Чжуньсинь Цзэном, Басилашвили встретится с Боскардин Диасом, Симакин выбыл
Страсбург (WTA). Эала играет с Олейниковой, Синякова поборется с Бузковой, Фернандес, Наварро, Кристиан вышли во 2-й круг, Самсонова выбыла
Муте снял шорты в матче с Давидовичем-Фокина в Гамбурге
Гамбург (ATP). Атман играет с Этчеверри, Шелтон поборется с Гироном, Де Минаур, Давидович-Фокина, Пол, Тиафу вышли во 2-й круг
Синнер сравнялся с Эдбергом по количеству недель в статусе первой ракетки мира
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
