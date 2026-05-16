Хачанов о французских теннисистах: «Почти все немножко странные»

15-я ракетка мира Карен Хачанов считает странным поведение французских теннисистов.

– Кто-то из молодых игроков в раздевалке уже ведет себя как топ? Может, немного дерзит?

– Если честно, я не замечал. Как-то не обращал внимания.

– А не из молодых?

– Не из молодых? Слушай, ну, если честно, мы уже не раз говорили, что французы немножко странные ребята. Не знаю, то ли дело в воспитании, то ли проблема с нынешним поколением. Потому что поколение Тсонга , Монфиса , Симона и Гаске было совсем другим.

– Подожди, а кто именно? Маннарино, что ли?

– Ну, Маннарино… Эмбер , Муте . Они реально странные ребята. Например, Фис – вообще очень классный парень, всегда приветливый, воспитанный. Мы с ним нормально общаемся как на корте, так и за его пределами, регулярно тренируемся. Мпетши [Перрикар], этот высокий парень, который подает 260 км/ч, тоже скромный и воспитанный, ведет себя нормально. А так, я говорю, очень многие французы… почти все [странные], – сказал Хачанов в интервью Анне Чакветадзе для канала First&Red.