Хачанов о французских теннисистах: «Почти все немножко странные»

15-я ракетка мира Карен Хачанов считает странным поведение французских теннисистов.

Кто-то из молодых игроков в раздевалке уже ведет себя как топ? Может, немного дерзит?

– Если честно, я не замечал. Как-то не обращал внимания.

– А не из молодых?

– Не из молодых? Слушай, ну, если честно, мы уже не раз говорили, что французы немножко странные ребята. Не знаю, то ли дело в воспитании, то ли проблема с нынешним поколением. Потому что поколение Тсонга, Монфиса, Симона и Гаске было совсем другим.

– Подожди, а кто именно? Маннарино, что ли?

– Ну, Маннарино… Эмбер, Муте. Они реально странные ребята. Например, Фис – вообще очень классный парень, всегда приветливый, воспитанный. Мы с ним нормально общаемся как на корте, так и за его пределами, регулярно тренируемся. Мпетши [Перрикар], этот высокий парень, который подает 260 км/ч, тоже скромный и воспитанный, ведет себя нормально. А так, я говорю, очень многие французы… почти все [странные], – сказал Хачанов в интервью Анне Чакветадзе для канала First&Red.

Есть французская шутка такая: бог создал Францию и увидел, что получилось уж слишком хорошо, и тогда создал французов, чтобы уравновесить)
Может не французская?)
Черные французы и правда на корте ведут себя воспитание, чем белые Муте и Эмбер!
Абсолютно то же самое подметил. Как ни странно, но это действительно так. Непонятно, почему у тебя тут минусы, хотя при просмотре матчей это достаточно очевидно
Чёрные благодарны метрополии, что позволила их семьям из африканской нищеты выйти в люди. Ну то есть такая в некотором смысле "ошибка выжившего" успешно ассимилировавшихся и небедных чернокожих французских семей.
Ну, не мог же Карен прямым текстом сказать, что молодняк французский ведет себя, как козлы:)
Завуалировал🤣
Я это тоже давно заметил. Именно это поколение французов какое-то чудаковатое. Карен на личном опыте по резонансному матчу с Эмбером эту их странность испытал. Было тогда отрадно, что все теннисные фанаты так за Карена вступились, что Юго пришлось на следующий день извиняться у себя в инсте. И то, что Фис из них самый воспитанный, это тоже сразу видно
скорее Перрикар самый воспитанный, у Фиса иногда проскакивают странные моменты, от Джио ничего подобного не припомню
Маннарино 38)) но в его странность охотно верю
какой простор для интерпретации: реально странные ребята
Ничего не понятно)
Ща Карену прилетит от французских СМИ
Карен какие-то намеки делает или что?) В чем странность-то?
Надо отметить, что ВСЕ спорсмены "странные", в каждом виде спорта по-разному. Ну а что вы хотели, вместо литературы и истории, etc - они лупили по мячу нещадно-ежедневно, что б нам нравилисись их удары, а не их манеры..
Гастона еще не упомянули, он по-моему даже более чокнутый чем Муте, что казалось бы невозможно
