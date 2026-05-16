Рууд – единственный, кто выходил в финалы грунтовых «Мастерсов» три сезона подряд

Каспер Рууд стал единственным игроком, который за последние три сезона хотя бы раз выходил в финал грунтового «Мастерса».

В 2024-м Рууд дошел до финала в Монте-Карло, где уступил Стефаносу Циципасу . В 2025-м норвежец взял титул в Мадриде.

В этом сезоне Рууд сыграет в финале римского «Мастерса» против Янника Синнера или Даниила Медведева .