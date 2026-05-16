  Рууд о доминировании Синнера и Алькараса: «Хотелось бы быть на их месте, но я реалист и понимаю, что в них есть что-то особенное»
Рууд о доминировании Синнера и Алькараса: «Хотелось бы быть на их месте, но я реалист и понимаю, что в них есть что-то особенное»

Каспер Рууд рассказал, как относится к доминированию Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

– Ранее на этой неделе ты говорил, что считаешь себя более сильным игроком, чем пару лет назад, но другие теннисисты прогрессировали быстрее тебя.

– Да.

– Насколько тяжело это принять? Со стороны кажется, что ты очень много работаешь и делаешь все возможное, чтобы становиться лучше.

– Да, иногда тяжело. Иногда нужно посмотреть на себя в зеркало и признать, что, возможно, в каких-то матчах тебе просто не было суждено победить. Или видеть, что после эпохи Большой тройки появились возможности для кого-то занять трон, когда их доминирование стало подходить к концу. Хотя Новак все еще здесь и, на мой взгляд, по-прежнему способен выигрывать крупнейшие титулы, когда находится в своей лучшей форме.

Несколько лет мое имя тоже было среди тех, кого обсуждали в этом контексте. Но я не смог закрепиться на этом уровне. Меня переигрывали другие. А потом появились Янник и Карлос – и стали теми «единорогами», какими они являются сейчас.

Иногда я могу сидеть дома и думать: «Хотелось бы, чтобы я был на их месте». Но в то же время я реалист и понимаю, что в них есть что-то особенное. И дело не только в таланте – они невероятно много работают.

За последние годы их кривая прогресса была намного лучше моей. Раздражало ли это? Да, немного. Но в этом спорте нельзя слишком много думать о других. Нужно гнуть свою линию и максимально концентрироваться на себе.

В конце концов, это индивидуальный спорт. Думаю, сравнивать себя с другими – самая большая ошибка, которую можно совершить. Нужно доверять себе, своей интуиции и верить, что ты делаешь правильные вещи.

Да, я понимаю, что, скорее всего, не побью какие-то великие рекорды в этом виде спорта. Но я могу пройти свой путь и свою карьеру настолько хорошо, насколько способен, – сказал Рууд на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Мы даже знаем, что именно особенное есть в Янннике
Рууд мне напоминает Феррера по многим показателям. Но удар справа мощнее. Как человек скромен и воспитан, и по-моему, неплохо эрудирован (как минимум для теннисиста). Особенно на грунте в лучшей форме и с опытов финалов опасен для всех.
Ага, у Синнера это волшебные таблетки )
Карлос да, уникальный. А морковкин стероидный это уникальный плевок в лицо всем любителям тенниса и спорта.
