Рууд о возможном финале против Синнера в Риме: «Я должен не думать о его уверенности и рекордах. В конце концов, он человек»

Рууд перед финалом в Риме: Синнер в прошлом году просто вынес меня с корта.

Каспер Рууд поделился настроем на финал «Мастерса» в Риме.

– Есть вероятность, что в финале ты сыграешь с Янником. Если это будет он – вы уже играли здесь в Риме в прошлом году. Что ты собираешься сделать иначе по сравнению с тем матчем?

– Ну, мне нужно постараться подойти к этому как к любому другому матчу. Не думать о той огромной волне, которую он сейчас создает – о его уверенности, рекордах, которые он устанавливает и бьет.

В конце концов, он человек. Я должен как можно чаще напоминать себе об этом. В прошлом году он просто вынес меня с корта. Конечно, мы оба это помним. Надеюсь, в этот раз такого не будет.

Я постараюсь держаться своей игры, концентрироваться на том, что у меня получается хорошо. Против него недостаточно просто поднять свой уровень – нужно прибавить в два или три раза, чтобы вообще держаться рядом с ним. Об этом я и буду думать завтра на тренировке и в матче.

– Какой компонент твоей игры, по твоему мнению, сильнее всего улучшился на этом турнире?

– Не знаю. С прошлого турнира в Мадриде прошло всего две недели. За несколько дней невозможно кардинально что-то улучшить.

Но мой форхенд, кажется, создает соперникам проблемы. И с бэкхенда я играю очень стабильно. В Мадриде, когда я проиграл Блоксу , форхенд у меня был совсем нестабильный, а с бэкхенда я вообще не создавал давления.

Здесь, в Риме, я очень хорошо принимаю подачу и после этого грамотно строю розыгрыши. Мне нравится, как я чувствую себя на корте.

В Риме легче играть размашисто, чем в Мадриде, потому что мяч не так сильно летит, а приземляется в корт. Это приятное чувство. Думаю, прием и игра на задней линии у меня сейчас даже лучше, чем были в Мадриде.

– Это не первый раз, когда ты так хорошо играешь в Риме. Что именно здесь тебе подходит перед финалом? Условия, атмосфера, удары? Что может помочь тебе выиграть?

– Я приехал сюда рано – в субботу, две недели назад, чтобы подготовиться и привыкнуть к условиям. Эти два турнира подряд сейчас очень длинные – фактически месяц соревнований. Мы это уже понимаем.

Честно говоря, в первые дни я чувствовал мяч не лучшим образом. Было ощущение усталости, потому что розыгрыши здесь совсем другие, чем в Мадриде. В Мадриде ты получаешь намного больше легких очков за счет подачи. Игроки с мощной подачей особенно этим пользуются. А здесь нужно строить розыгрыши и играть длинные ралли.

Я думал: если мне тяжело и я устаю в этих условиях, значит, соперники чувствуют то же самое. Мы все в одинаковой ситуации.

Я хорошо начал турнир и за счет этого набрал уверенность. Думаю, матч с Лехечкой в третьем круге стал переломным моментом – он придал импульс и уверенность. После этого я старался продолжать в том же духе и даже в чем-то прибавлять.

С каждым днем я чувствовал себя все лучше и лучше. Два сета против Хачанова и сегодняшний матч – это, пожалуй, один из лучших отрезков, которые я ощущал на корте за долгое время. И это очень приятное чувство, – сказал Рууд на пресс-конференции.