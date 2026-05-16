  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • «У Янника случился приступ тревоги». Пеннетта – о состоянии Синнера в матче с Медведевым
0

«У Янника случился приступ тревоги». Пеннетта – о состоянии Синнера в матче с Медведевым

Флавия Пеннетта считает, что у Янника Синнера во время полуфинала «Мастерса» в Риме против Даниила Медведева случился приступ тревоги.

Матч был прерван при счете 2:6, 7:5, 2:4 и больше на подаче россиянина. Встречу доиграют сегодня не ранее 16:00 по Москве. Итальянка прокомментировала момент, когда Синнер гримасничал от боли на скамейке во втором сете.

«Мне показалось, что у Янника случился приступ тревоги, будто ему не хватало воздуха. Но он сумел успокоиться.

На Australian Open-2025 это произошло с ним впервые, и тогда он, возможно, не понимал, как распознавать такие моменты. Сейчас, возможно, он уже научился понимать, когда это начинается», – сказала чемпионка US Open-2015 в эфире Sky Sport Italia.

Медведев замучил Синнера до трясучки – но еще не выиграл

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoДаниил Медведев
logoЯнник Синнер
logoФлавия Пеннетта
logoATP
logoОткрытый чемпионат Италии

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Хахахахахахахахаха!!! Просто действие препарата истекло раньше,чем задумывалось!!! 😆😆😆
ОтветНикита Михайлов
Хахахахахахахахаха!!! Просто действие препарата истекло раньше,чем задумывалось!!! 😆😆😆
чем не повод для тревоги?
Русский медведь загонял обмазанного кремом от яиц древнего дракона. Но даже древний рецепт допинговой мази еле-еле помог грешнику, пришлось повторено втирать в 3-ьм сете (при чем легально). Если Медведев выиграет матч, то будет мегапобеда человека над роботом.
ОтветДоминаторТенниса
Русский медведь загонял обмазанного кремом от яиц древнего дракона. Но даже древний рецепт допинговой мази еле-еле помог грешнику, пришлось повторено втирать в 3-ьм сете (при чем легально). Если Медведев выиграет матч, то будет мегапобеда человека над роботом.
Комментарий скрыт
Для приступа тревоги должен быть триггер, что стало триггером?
Помню как в раздевалке в качалке одного качка примерно так же стало штормить, он так и сказал что после укола перед тренировкой
Ответjjeka
Для приступа тревоги должен быть триггер, что стало триггером? Помню как в раздевалке в качалке одного качка примерно так же стало штормить, он так и сказал что после укола перед тренировкой
Может не быть никакого осознанного триггера. У меня эта хрень почти 20 лет, со студенчества. Ты просто идёшь по улице, думаешь об отвлечённых темах, и оно накатывает, как волна. И всё, тело немеет и на 15 минут ты будто в чужом ходишь. И хрен это объяснишь человеку, у которого ПА не бывает. Очень странное ощущение.
ОтветPawel K
Может не быть никакого осознанного триггера. У меня эта хрень почти 20 лет, со студенчества. Ты просто идёшь по улице, думаешь об отвлечённых темах, и оно накатывает, как волна. И всё, тело немеет и на 15 минут ты будто в чужом ходишь. И хрен это объяснишь человеку, у которого ПА не бывает. Очень странное ощущение.
Комментарий скрыт
Почему не проверяют чем он колется??? Не стыдно перед своими болельщиками,Янник?? 🤡🤡🤡
ОтветНикита Михайлов
Почему не проверяют чем он колется??? Не стыдно перед своими болельщиками,Янник?? 🤡🤡🤡
Гауденци всё купил. Кроме североамериканских лабораторий.
ОтветНикита Михайлов
Почему не проверяют чем он колется??? Не стыдно перед своими болельщиками,Янник?? 🤡🤡🤡
Почему не проверяют? Всем все известно. Просто эти препараты не внесены в список запрещенных ВАДА.
У всех препаратов кроме пользы, есть побочные действия, и чем сильнее препарат, тем побочные действия сильнее, яркий пример
Рыжий так может и ласты склеить прямо на корте. Лошадиные дозы крема это не шутки.
Терапевтическое исключение ему срочно
Тревожился, что таблетки не помогают?
В заголовке утверждение "У Янника случился приступ тревоги".
В прямой цитате лишь предположение "Мне показалось, что у Янника случился приступ тревоги".
Паническая атака, ага.) Почуял, что таблетки недостаточно действуют.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
«А если я поскользнусь на линии? Дождь сейчас усилился». Синнер поспорил с судьей после отказа приостановить матч в Риме
15 мая, 20:21Фото
Медведев – судье о медицинском тайм-ауте Синнера: «Когда мы зовем физио из-за судорог, нас не штрафуют?»
15 мая, 19:51
Синнера стошнило по ходу матча с Медведевым в Риме
15 мая, 19:11Фото
Рекомендуем
Главные новости
Ролан Гаррос. Квалификация. Басилашвили сыграет с Боскардин Диасом, Гоффен вышел во 2-й круг, Симакин выбыл
1 минуту назад
Рабат (WTA). Паркс, Ферро, Удварди вышли во 2-й круг, Звонарева выбыла
5 минут назад
Женева (ATP). Циципас играет Мпетши Перрикаром, Вавринка встретится с Бранкаччо, Микельсен, Риндеркнеш вышли во 2-й круг
34 минуты назадLive
Каспер Рууд: «Я тоже катался на лыжах, но двигаюсь не так хорошо, как Синнер»
35 минут назад
Ролан Гаррос. Квалификация. Гасанова встретится с Миннен, Прозорова – с Ноха Акуг, Приданкина, Авдеева вышли во 2-й круг, Яценко выбыла
45 минут назадLive
Соболенко снялась для обложки Vogue
сегодня, 12:43Фото
Страсбург (WTA). Эала играет с Олейниковой, Синякова поборется с Бузковой, Фернандес, Наварро, Кристиан вышли во 2-й круг, Самсонова выбыла
сегодня, 12:18Live
Муте снял шорты в матче с Давидовичем-Фокина в Гамбурге
сегодня, 12:15Видео
Гамбург (ATP). Атман играет с Этчеверри, Шелтон поборется с Гироном, Де Минаур, Давидович-Фокина, Пол, Тиафу вышли во 2-й круг
сегодня, 12:13Live
Синнер сравнялся с Эдбергом по количеству недель в статусе первой ракетки мира
сегодня, 11:36
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Рекомендуем