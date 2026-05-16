«У Янника случился приступ тревоги». Пеннетта – о состоянии Синнера в матче с Медведевым

Флавия Пеннетта считает, что у Янника Синнера во время полуфинала «Мастерса» в Риме против Даниила Медведева случился приступ тревоги.

Матч был прерван при счете 2:6, 7:5, 2:4 и больше на подаче россиянина. Встречу доиграют сегодня не ранее 16:00 по Москве. Итальянка прокомментировала момент, когда Синнер гримасничал от боли на скамейке во втором сете.

«Мне показалось, что у Янника случился приступ тревоги, будто ему не хватало воздуха. Но он сумел успокоиться.

На Australian Open-2025 это произошло с ним впервые, и тогда он, возможно, не понимал, как распознавать такие моменты. Сейчас, возможно, он уже научился понимать, когда это начинается», – сказала чемпионка US Open-2015 в эфире Sky Sport Italia.

