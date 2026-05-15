«А если я поскользнусь на линии? Дождь сейчас усилился». Синнер поспорил с судьей после отказа приостановить матч в Риме
Первая ракетка мира Янник Синнер поспорил с судьей на вышке в полуфинале «Мастерса» в Риме.
В решающем сете при счете 4:2 пошел дождь, после чего итальянец попросил судью приостановить матч.
Судья: «Я знаю, что идет дождь и играть в таких условиях тяжело. Если с кортом все нормально, мы играем».
Синнер: «О чем вы говорите? Здесь скользко. А если я поскользнусь на линии? Сейчас дождь усилился».
Судья: «Если дождь не будет сильнее, мы можем доиграть».
Через несколько минут после инцидента она приняла решение прервать игру Синнера и Даниила Медведева при счете 6:2, 5:7, 4:2 (40-А).
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
А если я поскользнусь?
А если я нае*нусь?
Что станется с ними, моими,
Фанатами дорогими?
Подача и розыгрыш заняли бы секунд 30
В итоге допингист вернётся на комфортных условиях для принимающего, плюс отдохнувший
Одержимый ни перед чем не остановится, победа не пахнет