«А если я поскользнусь на линии? Дождь сейчас усилился». Синнер поспорил с судьей после отказа приостановить матч в Риме

Первая ракетка мира Янник Синнер поспорил с судьей на вышке в полуфинале «Мастерса» в Риме.

В решающем сете при счете 4:2 пошел дождь, после чего итальянец попросил судью приостановить матч.

Судья: «Я знаю, что идет дождь и играть в таких условиях тяжело. Если с кортом все нормально, мы играем».

Синнер: «О чем вы говорите? Здесь скользко. А если я поскользнусь на линии? Сейчас дождь усилился».

Судья: «Если дождь не будет сильнее, мы можем доиграть».

Через несколько минут после инцидента она приняла решение прервать игру Синнера и Даниила Медведева при счете 6:2, 5:7, 4:2 (40-А).