  • «А если я поскользнусь на линии? Дождь сейчас усилился». Синнер поспорил с судьей после отказа приостановить матч в Риме
Первая ракетка мира Янник Синнер поспорил с судьей на вышке в полуфинале «Мастерса» в Риме.

В решающем сете при счете 4:2 пошел дождь, после чего итальянец попросил судью приостановить матч.

Судья: «Я знаю, что идет дождь и играть в таких условиях тяжело. Если с кортом все нормально, мы играем».

Синнер: «О чем вы говорите? Здесь скользко. А если я поскользнусь на линии? Сейчас дождь усилился».

Судья: «Если дождь не будет сильнее, мы можем доиграть».

Через несколько минут после инцидента она приняла решение прервать игру Синнера и Даниила Медведева при счете 6:2, 5:7, 4:2 (40-А).

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Как сам вел в гейме - так ехидно ухмылялся и жаждал продолжения, когда Даня два очка выиграл - так сразу скользко стало. Сам он скользкий
Ответ
Янник Синнер судье на вышке:
А если я поскользнусь?
А если я нае*нусь?
Что станется с ними, моими,
Фанатами дорогими?
Ответ
Лимпопо..Лимпопо..
Пока они 2 минуты спорили, дождь усилился
Подача и розыгрыш заняли бы секунд 30
В итоге допингист вернётся на комфортных условиях для принимающего, плюс отдохнувший
Одержимый ни перед чем не остановится, победа не пахнет
Ответ
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Император вцепится
В целом он прав, матч нужно было останавливать. Но то, что Дане гейм не дал закончить всё же некрасиво.
Ответ
Тем более что пока он ходил вдоль линий, потом спорил с судьей, потом она ходила - уж гейм бы точно доиграли. Даня молча стоял и ждал что они там решат.
Дождь был сильный. Правильно остановили, травмы никому не нужны.
Синнер тряпка. Как только сопротивление пошло-сразу все теннисные хитрости в бой пошли.
Ответ
Да-да, дождь вызвал))
Яник мистер доппинг, щас шырнется и попрет
И кто тут говорил что Даня сольет без шансов? Заметили. Он проигрывает первый сет. А потом понимает как играть с соперником. И начинается совсем другая игра
Ответ
В 3 сете как понимаю забыл, что понимает?
А если ты поскользнешься на линии и получишь травму, то мы потом судье спасибо скажем.
Вообще он выигрывал даже не в своем лучшем состоянии…. У Медведева было 8 невынужденных …. Против 2-х….
А если я наложу в штаны - кто убирать будет? От такого волшебная мазь не поможет..
