  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Хачанов о том, что Алькарас не сыграет на «Ролан Гаррос»: «Раньше доминировала Большая тройка, но люди хотели видеть и других победителей»
0

Хачанов о том, что Алькарас не сыграет на «Ролан Гаррос»: «Раньше доминировала Большая тройка, но люди хотели видеть и других победителей»

Карен Хачанов: возможно, отсутствие Алькараса на РГ не повлияет на турнир.

Карен Хачанов высказался о том, что действующий чемпион Карлос Алькарас не сыграет на «Ролан Гаррос». Испанец снялся из-за травмы запястья.

– На «Ролан Гаррос» не будет выступать Алькарас. Как ты считаешь, насколько это повлияет на турнир с точки зрения игроков?

– Ну, отчасти, может быть, и не повлияет. На протяжении долгого времени доминировали Надаль, Федерер и Джокович, но в один момент люди хотели видеть и других победителей.

Классно смотреть на их рекорды, но хочется, чтобы больше игроков доходили до дальних стадий и побеждали. Еще не так много времени прошло с их доминирования, но, наверное, то, что один из топовых теннисистов не будет участвовать, это не очень хорошо. Но будет ли меньше интереса и публики – я не знаю. Посмотрим.

– Карен, топ-3 теннисиста, которые сейчас особенно опасны на грунте?

Синнер – 100%. Я всегда считал опасным Музетти, но он опять травмировался. Он правда очень хорошо может играть на грунте. Алькараса мы не берем, потому что он травмирован, правильно?

Рууд – 100%, один из лучших грунтовиков. Зверев – у него всегда хорошие результаты были на грунте.

– А кого считаешь темной лошадкой?

– Пусть будет Ходар. Почему нет? – сказал Хачанов в интервью Анне Чакветадзе на ютуб-канале First & Red.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал First & Red
logoРолан Гаррос
logoРоджер Федерер
logoРафаэль Надаль
logoКарен Хачанов
logoКарлос Алькарас
logoНовак Джокович
logoЯнник Синнер
logoКаспер Рууд
logoЛоренцо Музетти
logoАнна Чакветадзе
logoРафаэль Ходар
logoATP

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Списал Джоковича
ОтветБоримир
Списал Джоковича
И Медведева
ОтветБоримир
Списал Джоковича
А он на грунте был не плох.
Без травмированного Алькараса это полный коллапс тура. Возвращение темных времен. С Алькарасом их было хотя бы двое и иногда престарелый Джокович и Медведев со Зверевым могли бы сделать турниры мало-мальски конкурентными.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ролан Гаррос. Квалификация. Басилашвили сыграет с Боскардин Диасом, Гоффен вышел во 2-й круг, Симакин выбыл
39 секунд назад
Рабат (WTA). Паркс, Ферро, Удварди вышли во 2-й круг, Звонарева выбыла
4 минуты назад
Женева (ATP). Циципас играет Мпетши Перрикаром, Вавринка встретится с Бранкаччо, Микельсен, Риндеркнеш вышли во 2-й круг
33 минуты назадLive
Каспер Рууд: «Я тоже катался на лыжах, но двигаюсь не так хорошо, как Синнер»
34 минуты назад
Ролан Гаррос. Квалификация. Гасанова встретится с Миннен, Прозорова – с Ноха Акуг, Приданкина, Авдеева вышли во 2-й круг, Яценко выбыла
44 минуты назадLive
Соболенко снялась для обложки Vogue
сегодня, 12:43Фото
Страсбург (WTA). Эала играет с Олейниковой, Синякова поборется с Бузковой, Фернандес, Наварро, Кристиан вышли во 2-й круг, Самсонова выбыла
сегодня, 12:18Live
Муте снял шорты в матче с Давидовичем-Фокина в Гамбурге
сегодня, 12:15Видео
Гамбург (ATP). Атман играет с Этчеверри, Шелтон поборется с Гироном, Де Минаур, Давидович-Фокина, Пол, Тиафу вышли во 2-й круг
сегодня, 12:13Live
Синнер сравнялся с Эдбергом по количеству недель в статусе первой ракетки мира
сегодня, 11:36
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Рекомендуем