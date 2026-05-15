Хачанов о том, что Алькарас не сыграет на «Ролан Гаррос»: «Раньше доминировала Большая тройка, но люди хотели видеть и других победителей»

Карен Хачанов: возможно, отсутствие Алькараса на РГ не повлияет на турнир.

Карен Хачанов высказался о том, что действующий чемпион Карлос Алькарас не сыграет на «Ролан Гаррос ». Испанец снялся из-за травмы запястья.

– На «Ролан Гаррос» не будет выступать Алькарас. Как ты считаешь, насколько это повлияет на турнир с точки зрения игроков?

– Ну, отчасти, может быть, и не повлияет. На протяжении долгого времени доминировали Надаль , Федерер и Джокович , но в один момент люди хотели видеть и других победителей.

Классно смотреть на их рекорды, но хочется, чтобы больше игроков доходили до дальних стадий и побеждали. Еще не так много времени прошло с их доминирования, но, наверное, то, что один из топовых теннисистов не будет участвовать, это не очень хорошо. Но будет ли меньше интереса и публики – я не знаю. Посмотрим.

– Карен, топ-3 теннисиста, которые сейчас особенно опасны на грунте?

– Синнер – 100%. Я всегда считал опасным Музетти , но он опять травмировался. Он правда очень хорошо может играть на грунте. Алькараса мы не берем, потому что он травмирован, правильно?

Рууд – 100%, один из лучших грунтовиков. Зверев – у него всегда хорошие результаты были на грунте.

– А кого считаешь темной лошадкой?

– Пусть будет Ходар . Почему нет? – сказал Хачанов в интервью Анне Чакветадзе на ютуб-канале First & Red.