Синнера стошнило по ходу матча с Медведевым в Риме
Первая ракетка мира Янник Синнер играет с Даниилом Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Риме – 6:2, 5:7, идет третий сет.
По ходу матча итальянец испытывает проблемы со здоровьем. Во втором сете при счете 1:3 (40:40) Синнера стошнило рядом с камерой в углу корта.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Янник, моргни два раза, если твою семью в заложники взяли