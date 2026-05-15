Женева (ATP). Фриц и Бублик начнут со второго круга, Рууд сыграет с Бруксби, Вавринка – с Табило
Стала известна сетка ATP 250 в Женеве.
Прошла жеребьевка турнира в Женеве, который начнется 17 мая.
Тэйлор Фриц (1), Александр Бублик (2), Кэмерон Норри (3) и Лернер Тьен (4) начнут со второго круга.
Каспер Рууд (6) сыграет Дженсоном Бруксби, Стэн Вавринка (WC) – c Алехандро Табило (7).
Стефанос Циципас (WC) поборется Джованни Мпетши Перрикаром.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс''
