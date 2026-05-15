Рууд о том, что может сыграть с Синнером в финале: «Надеюсь, смогу взять реванш за нашу последнюю встречу»

Рууд о победе над Дардери: старался использовать свой опыт.

Каспер Рууд прокомментировал победу над Лучано Дардери в полуфинале «Мастерса» в Риме – 6:1, 6:1.

«Немного жаль Лучано. Он играл дома и, наверное, ему не хватало свежести. Позавчера он закончил матч только в два часа ночи.

К счастью для меня, в тот день я закончил гораздо раньше. У меня было больше времени на восстановление и подготовку. Для меня это был десятый полуфинал на «Мастерсах», а для него – первый. Поэтому я старался использовать свой опыт.

Возможно, Лучано немного нервничал из-за атмосферы и важности момента. Я старался сохранять концентрацию и полностью оставаться в своем ритме. Думаю, я хорошо справился – часто вынуждал его ошибаться».

Также Рууд поделился ожиданиями от финала. В решающем матче он встретится с Янником Синнером или Даниилом Медведевым .

«В любом случае будет очень тяжелый матч. Либо против парня, который, кажется, вообще не умеет проигрывать, либо против Даниила, который уже был здесь чемпионом.

Оба показывают теннис высочайшего уровня. Если это будет Янник, то для меня это станет еще одной проверкой, и, надеюсь, я смогу взять реванш за нашу последнюю встречу (Рууд уступил Синнеру в 1/4 финала в Риме-2025 со счетом 0:6, 1:6 – Спортс’’). Посмотрим, получится ли сыграть лучше.

В любом случае легко не будет. Я очень горжусь и счастлив, что впервые вышел в финал в Риме. Это приятное чувство после довольно непростого года. Такие результаты помогли мне перезапустить сезон», – сказал Рууд в интервью на корте.

