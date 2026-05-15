Рууд вышел в финал на всех крупнейших грунтовых турнирах
Каспер Рууд обыграл Лучано Дардери (6:1, 6:1) и впервые вышел в финал турнира в Риме.
Теперь у 27-летнего норвежца есть финалы на всех крупнейших грунтовых турнирах. В 2025-м он стал чемпионом в Мадриде, в 2022-м и 2023-м дошел до финала «Ролан Гаррос», в 2024-м – в Монте-Карло.
Кроме того, Рууд – единственный игрок, который дошел до финала грунтового «Мастерса» в каждом из последних трех сезонов.
В целом он сыграет в решающем матче на грунте на уровне ATP 19-й раз. Баланс – 12:6.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
