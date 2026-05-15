Рууд четвертый раз вышел в финал «Мастерса»
25-я ракетка мира Каспер Рууд разгромил Лучано Дардери в полуфинале турнира в Риме. Матч закончился со счетом 6:1, 6:1.
Норвежец вышел в 27-й финал турнира уровня ATP и четвертый на «Мастерсах». Ранее он играл на этой стадии турниров такого уровня в Майами-2022, Монте-Карло-2024 и Мадриде-2025.
Рууд стал шестым действующим игроком после Новака Джоковича, Карлоса Алькараса, Стефаноса Циципаса, Янника Синнера и Стэна Вавринки, вышедшим в финалы на всех трех грунтовых «Мастерсах.
За первый титул с октября прошлого года Рууд поборется с Даниилом Медведевым или Синнером.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
