Рууд четвертый раз вышел в финал «Мастерса»

25-я ракетка мира Каспер Рууд разгромил Лучано Дардери в полуфинале турнира в Риме. Матч закончился со счетом 6:1, 6:1.

Норвежец вышел в 27-й финал турнира уровня ATP и четвертый на «Мастерсах». Ранее он играл на этой стадии турниров такого уровня в Майами-2022, Монте-Карло-2024 и Мадриде-2025.

Рууд стал шестым действующим игроком после Новака Джоковича , Карлоса Алькараса , Стефаноса Циципаса , Янника Синнера и Стэна Вавринки , вышедшим в финалы на всех трех грунтовых «Мастерсах.

За первый титул с октября прошлого года Рууд поборется с Даниилом Медведевым или Синнером.