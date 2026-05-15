«Он устраивает истерики и ведет себя как ребенок». Панатта раскритиковал Зверева за поведение на «Мастерсе» в Риме
Панатта о Звереве: он ведет себя как ребенок.
Экс-четвертая ракетка мира Адриано Панатта остался недоволен поведением Александра Зверева на «Мастерсе» в Риме.
Немец уступил Лучано Дардери в четвертом круге «Мастерса» в Риме – 6:1, 6:7(10), 0:6. Во втором сете он не подал на матч и упустил четыре матчбола, а после игры раскритиковал корт.
«Я принципиально больше не смотрю Зверева – мне скучно. Я знаю, что он делает.
Мы все упускали матчболы, но он устраивает истерики и ведет себя как ребенок. Можно не реализовать матчболы, но он даже третий сет нормально не сыграл».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: puntodebreak.com
