  • «Он устраивает истерики и ведет себя как ребенок». Панатта раскритиковал Зверева за поведение на «Мастерсе» в Риме
Экс-четвертая ракетка мира Адриано Панатта остался недоволен поведением Александра Зверева на «Мастерсе» в Риме.

Немец уступил Лучано Дардери в четвертом круге «Мастерса» в Риме – 6:1, 6:7(10), 0:6. Во втором сете он не подал на матч и упустил четыре матчбола, а после игры раскритиковал корт.

«Я принципиально больше не смотрю Зверева – мне скучно. Я знаю, что он делает.

Мы все упускали матчболы, но он устраивает истерики и ведет себя как ребенок. Можно не реализовать матчболы, но он даже третий сет нормально не сыграл».

Ну дык попробуй с диабетом поиграть да и пожить, те еще качели
ого, не помню когда Зверев с баранкой проигрывал, просто бросил играть чтоли?
ОтветAlexandr Sokolov
Зверев, как Бендер, когда Киса продул все деньги)
