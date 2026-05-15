Зверев снялся с турнира в Гамбурге
Третья ракетка мира Александр Зверев не сыграет на ATP 500 в Гамбурге. Немец снялся из-за проблем со спиной.
«Гамбург – мой родной город, и для меня всегда важно играть перед домашней публикой. К сожалению, меня беспокоят проблемы со спиной, которые мешали на протяжении всего грунтового сезона.
Мой медицинский штаб настоятельно рекомендовал мне сделать паузу в соревнованиях на следующей неделе и восстановиться».
Пятисотник в Гамбурге пройдет с 17 по 23 мая.
Зверев в мире иллюзий – думает, что он наравне с Алькарасом
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @SkySportDE
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии