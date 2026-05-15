Зверев снялся с турнира в Гамбурге

Третья ракетка мира Александр Зверев не сыграет на ATP 500 в Гамбурге. Немец снялся из-за проблем со спиной.

«Гамбург – мой родной город, и для меня всегда важно играть перед домашней публикой. К сожалению, меня беспокоят проблемы со спиной, которые мешали на протяжении всего грунтового сезона.

Мой медицинский штаб настоятельно рекомендовал мне сделать паузу в соревнованиях на следующей неделе и восстановиться».

Пятисотник в Гамбурге пройдет с 17 по 23 мая.

