Гауфф о системе подсчета очков в теннисе: «Очень сложно объяснить людям эти 15-30-40. Для меня это вообще не имеет смысла»

Коко Гауфф: счет в теннисе нужно сделать проще.

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф раскритиковала систему подсчета очков в теннисе.

– Ты вообще задумываешься о том, насколько уникальна система подсчета очков в теннисе? Хотела бы что-то в ней изменить?

– Думаю, уникальность нашего спорта в том, что матч не заканчивается, пока ты не реализуешь матчбол.

Может быть, стоит изменить систему подсчета очков – эти 15-30-40. Для меня это вообще не имеет смысла. Это очень сложно объяснить людям. Почему 15:30, а потом 40?

Наверное, нужно сделать проще – 1:0, 1:1. Чтобы все шло более логично. По крайней мере, должно быть 45, а не 40, – сказала Гауфф на пресс-конференции.

