Ганфманн о словах Алькараса, что он нервничает перед матчами с Янником: «Он явно имел в виду меня»
59-я ракетка мира Янник Ганфманн с юмором отреагировал на разговор Карлоса Алькараса с журналистом.
Ранее в соцсетях завирусился фрагмент интервью Алькараса на испанском телевидении.
– Сейчас я больше нервничаю перед матчами с Янником или Джоковичем или, возможно, испытываю к ним больше уважения.
– Янник – это Синнер, верно?
– Да, Синнер (улыбается).
Под постом с видео Ганфманн оставил комментарий: «Он явно имел в виду меня».
Когда Синнер и Алькарас пройдут теннис – соберут все главные трофеи?
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @YannickHanfmann
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии