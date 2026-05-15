Ганфманн о словах Алькараса, что он нервничает перед матчами с Янником: «Он явно имел в виду меня»

59-я ракетка мира Янник Ганфманн с юмором отреагировал на разговор Карлоса Алькараса с журналистом.

Ранее в соцсетях завирусился фрагмент интервью Алькараса на испанском телевидении.

– Сейчас я больше нервничаю перед матчами с Янником или Джоковичем или, возможно, испытываю к ним больше уважения.

– Янник – это Синнер, верно?

– Да, Синнер (улыбается).

Под постом с видео Ганфманн оставил комментарий: «Он явно имел в виду меня».

