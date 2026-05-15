Шарапова о пятисетовых матчах у женщин на ТБШ: «Вы бы сами хотели на это смотреть? Я в это не верю»

Мария Шарапова высказалась против введения пятисетовых матчей у женщин.

Мария Шарапова и Джон Макинрой обсудили возможность введения пятисетового формата на решающих стадиях женских турниров «Большого шлема».

Ранее бывший директор Australian Open Крэйг Тайли говорил, что в женской сетке могут начать играть пятисетовики с 1/4 финала уже в 2027-м.

Шарапова: «Зачем это делать? Вы бы сами хотели на это смотреть? Смотреть женский матч из пяти сетов от начала до конца? Ни за что. Я в это не верю. Вам не кажется, что качество тенниса упадет? Я редко смотрю пятисетовые матчи от первого до последнего розыгрыша».

Макинрой: «Это уже пробовали некоторое время назад на выставочных турнирах. Мартина Навратилова и Моника Селеш играли матчи до трех побед по сетам, и это не было полной катастрофой.

Но я согласен, что пятисетовый формат не всегда делает матч более конкурентным. Часто двухчасовой фильм лучше, чем фильм на три с половиной часа. У мужчин тоже падает выносливость. Очень часто в пятом сете оба игрока уже полностью измотаны.

Я считаю, что матчи должны оставаться пятисетовыми, но при счете 2:2 [по сетам] нужно играть тай-брейк до десяти очков. Это был бы своего рода компромисс».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @RUSHMOREonX
5 сетов не надо, но платите нам так же как мужикам. Хорошо устроились
А разве за количество сетов платят?
Не важно, Синнер выиграл в трех или в пяти сетах - он получит одну и ту же сумму, а если Вася Пупкин проиграет, то тоже неважно: за поражение в 5 сетах он получит то же самое, если бы проиграл в трех.
На ТБШ по сути платят за количество сетов. т.к., если убрать пятисетовый формат, по игре это будет совершенно другой турнир, как один из мастерсов.
>Вам не кажется, что качество тенниса упадет?

А у мужчин качество не падает?
5 сетов - это игра через не могу, на последних силах, когда характер пытается перебороть класс
Это драма и ее хотят смотреть
А в женских матчах драмы прям не хватает?
Их не хочется смотреть
"У мужчин тоже падает выносливость." Вот почему ролики с онлифанс короткие и Шарапова это знает..
5 сетов у женщин это какой-то треш по-моему
Если федерации, которые организуют ТБШ, готовы платить девушкам за 3-сетовый формат так же, как и мужчинам за 5-сетовый, то вопрос в целом закрыт. Кто платит, тот и решает. Если зрителю не нравится, то он может проголосовать ногами, не купив билет или не оплатив подписку на трансляции. Во всех прочих случаях это разговоры в пользу бедных, которые годами маскируются под разговоры о справедливости.
Я бы предложил и у мужчин, и у женщин до 1/4 на ТБШ играть в формате 3-сетовика, а с 1/4 - пятисетовики.
С 1/4 остается всего 7 матчей, тогда уж лучше первую неделю трехсетовые, а вторую неделю (с 1/8) пятисетовые. А лучше вообще ничего не трогать)
Вот согласен, лучше ничего не трогать. «Лучшее враг хорошего»(с) Как раз наш случай.
Я и у мужчин не хочу)
Тогда будете смотреть как допингист в очередной раз выносит Зверева за 50 минут без шансов на камбек... %)
Можно подумать, в пятисетовом формате у Зверька есть шанс на камбек 😂😂😂
Вообще не понимаю бесконечных комментариев о призовых - они же не в артели на сдельщине вкалывают. Платят за выигранный матч, сколько сетов не важно.
Неплохое предложение, но надо сделать более радикальное, это сделать трёхсетовый формат и у мужчин, как сейчас у женщин)))
Рыбу и Артшу, кмк, интересно глянуть
На Арину я бы тоже посмотрел, а Рыба стухнет скорее всего. Думаю, из всех баб Кока выиграет больше всех - она известная тащилка
