Свитолина о финале против Гауфф: «Я знаю, чего от нее ожидать»

Десятая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала победу над Игой Швентек в полуфинале тысячника в Риме – 6:4, 2:6, 6:2.

В субботу двукратная чемпионка турнира поборется за титул с Коко Гауфф .

– Кажется, будто прошло меньше времени, чем восемь лет. Я очень довольна своим уровнем. Две подряд большие победы. В целом просто отличный матч. Очень рада снова выйти здесь в финал, получить шанс сыграть за титул и, надеюсь, выиграть трофей.

– Вы обыграли двух сильных игроков. Что это говорит о вашей нынешней форме?

– Я не слишком много об этом думаю. Просто стараюсь набрать хорошую форму, пытаюсь достойно справляться со сложными ситуациями.

Думаю, все складывается хорошо. Для меня важно продолжать прибавлять – улучшать свою игру, психологическую устойчивость, оставаться на топ-уровне, играть против таких теннисисток и побеждать их. Это всегда было моей целью. Я рада, что сейчас это работает. Стараюсь продолжать двигаться в этом направлении.

– Против таких соперниц нужно играть более агрессивно?

– Да, безусловно. Когда играешь против топ-игроков, тебе не дают много шансов. Легких очков не бывает. Нужно работать в каждом розыгрыше, вкладываться в каждый удар. Особенно против соперниц, которые играют очень интенсивно.

– Что можете сказать о матче против Гауфф?

– Мы много раз встречались. Я знаю, чего от нее ожидать, и думаю, она тоже понимает, чего ждать от меня.

Сейчас для меня главное – восстановление. Это была хорошая победа, поэтому важно оставаться на правильном пути, поработать над некоторыми тактическими моментами перед финалом. Важно четко понимать, как я хочу играть, и постараться исполнить это как можно лучше.

–Что для вас значила бы победа в финале?

– Это значило бы для меня все, но стараюсь не давить на себя. Мне, по сути, нечего терять. Особенно после возвращения в тур после рождения ребенка. Я даже не могла мечтать, что снова буду выступать на высоком уровне, обыгрывать топ-игроков, бороться за полуфиналы и финалы», – сказала Свитолина в микст-зоне.