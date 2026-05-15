5

Свитолина о финале против Гауфф: «Я знаю, чего от нее ожидать»

Десятая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала победу над Игой Швентек в полуфинале тысячника в Риме – 6:4, 2:6, 6:2.

В субботу двукратная чемпионка турнира поборется за титул с Коко Гауфф.

– Кажется, будто прошло меньше времени, чем восемь лет. Я очень довольна своим уровнем. Две подряд большие победы. В целом просто отличный матч. Очень рада снова выйти здесь в финал, получить шанс сыграть за титул и, надеюсь, выиграть трофей.

– Вы обыграли двух сильных игроков. Что это говорит о вашей нынешней форме?

– Я не слишком много об этом думаю. Просто стараюсь набрать хорошую форму, пытаюсь достойно справляться со сложными ситуациями.

Думаю, все складывается хорошо. Для меня важно продолжать прибавлять – улучшать свою игру, психологическую устойчивость, оставаться на топ-уровне, играть против таких теннисисток и побеждать их. Это всегда было моей целью. Я рада, что сейчас это работает. Стараюсь продолжать двигаться в этом направлении.

– Против таких соперниц нужно играть более агрессивно?

– Да, безусловно. Когда играешь против топ-игроков, тебе не дают много шансов. Легких очков не бывает. Нужно работать в каждом розыгрыше, вкладываться в каждый удар. Особенно против соперниц, которые играют очень интенсивно.

– Что можете сказать о матче против Гауфф?

–  Мы много раз встречались. Я знаю, чего от нее ожидать, и думаю, она тоже понимает, чего ждать от меня.

Сейчас для меня главное – восстановление. Это была хорошая победа, поэтому важно оставаться на правильном пути, поработать над некоторыми тактическими моментами перед финалом. Важно четко понимать, как я хочу играть, и постараться исполнить это как можно лучше.

–Что для вас значила бы победа в финале?

– Это значило бы для меня все, но стараюсь не давить на себя. Мне, по сути, нечего терять. Особенно после возвращения в тур после рождения ребенка. Я даже не могла мечтать, что снова буду выступать на высоком уровне, обыгрывать топ-игроков, бороться за полуфиналы и финалы», – сказала Свитолина в микст-зоне.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoЭлина Свитолина
logoИга Швентек
logoКоко Гауфф
logoОткрытый чемпионат Италии
logoWTA
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какая умница Элина.

Всем сердцем желаю ей победы в финале
Гаель , пожалуйста , заряди пару обойм в цель.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ролан Гаррос. Квалификация. Гасанова встретится с Миннен, Прозорова – с Ноха Акуг, Приданкина, Авдеева вышли во 2-й круг, Яценко выбыла
5 минут назадLive
Рабат (WTA). Паркс играет с Утидзимой, Удварди вышла во 2-й круг, Звонарева выбыла
16 минут назадLive
Соболенко снялась для обложки Vogue
37 минут назадФото
Женева (ATP). Матчи прерваны из-за дождя. Циципас встретится Мпетши Перрикаром, Вавринка – с Бранкаччо, Микельсен, Риндеркнеш вышли во 2-й круг
57 минут назад
Ролан Гаррос. Квалификация. 1-й круг. Гоффен играет с Чжуньсинь Цзэном, Басилашвили встретится с Боскардин Диасом, Симакин выбыл
сегодня, 12:20Live
Страсбург (WTA). Эала играет с Олейниковой, Синякова поборется с Бузковой, Фернандес, Наварро, Кристиан вышли во 2-й круг, Самсонова выбыла
сегодня, 12:18Live
Муте снял шорты в матче с Давидовичем-Фокина в Гамбурге
сегодня, 12:15Видео
Гамбург (ATP). Атман играет с Этчеверри, Шелтон поборется с Гироном, Де Минаур, Давидович-Фокина, Пол, Тиафу вышли во 2-й круг
сегодня, 12:13Live
Синнер сравнялся с Эдбергом по количеству недель в статусе первой ракетки мира
сегодня, 11:36
Киз снялась с турнира в Страсбурге
сегодня, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Рекомендуем