  Медведев о победной серии Синнера: «Как сказал мой друг Андрей, однажды он все равно проиграет»
Медведев о победной серии Синнера: «Как сказал мой друг Андрей, однажды он все равно проиграет»

Даниил Медведев рассказал, какую тактику выберет на полуфинальный матч «Мастерса» в Риме против Янника Синнера.

«Играть так, как Мартин [Ландалусе] сыграл в первом сете, – бить в полную силу и попадать в линию каждым ударом.

Это шутка, но в целом, чтобы обыграть Янника, нужно показывать свой лучший теннис. Мы же не сумасшедшие – я не собираюсь попадать в линию каждым ударом. Нужно, чтобы был хороший день, чтобы работали удары и подача. Это непросто.

Но в целом это теннис и спорт – возможно все. Он проигрывает гораздо реже, чем выигрывает. Как сказал мой друг Андрей [Рублев], однажды он все равно проиграет. И когда я выйду на корт, постараюсь сделать так, чтобы это случилось в нашем матче», – сказал Медведев на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Удачи Дане!
Ну да, когда-нибудь кому-нибудь проиграет, в этом году еще точно проиграет, зуб даю)
Мой друг художник и поэт в дождливый вечер на стекле,
Мне теннис нарисовал, открыв мне чудо на земле..
ОтветОлег Попов
Но не тебе
Может и Медведеву, но, точно не на грунте))
А я подумал по заголовку, что Талалаев!
ОтветOlajuvon
А я подумал по заголовку, что Талалаев!
Еслиб Талалаев, он написал бы Андрюша.
Только Алькарасу
Да, сказал, а потом проиграл Синнеру без шансов)
