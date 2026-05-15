Медведев о победной серии Синнера: «Как сказал мой друг Андрей, однажды он все равно проиграет»

Медведев о серии побед Синнера: однажды он все равно проиграет.

Даниил Медведев рассказал, какую тактику выберет на полуфинальный матч «Мастерса» в Риме против Янника Синнера .

«Играть так, как Мартин [Ландалусе ] сыграл в первом сете, – бить в полную силу и попадать в линию каждым ударом .

Это шутка, но в целом, чтобы обыграть Янника, нужно показывать свой лучший теннис. Мы же не сумасшедшие – я не собираюсь попадать в линию каждым ударом. Нужно, чтобы был хороший день, чтобы работали удары и подача. Это непросто.

Но в целом это теннис и спорт – возможно все. Он проигрывает гораздо реже, чем выигрывает. Как сказал мой друг Андрей [Рублев ], однажды он все равно проиграет. И когда я выйду на корт, постараюсь сделать так, чтобы это случилось в нашем матче», – сказал Медведев на пресс-конференции.

