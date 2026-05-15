Надаль о том, что Алькарас снялся с «Ролан Гаррос»: «Он принял правильные решения»

Надаль о травме Алькараса: повреждение не должно стать хроническим.

Рафаэль Надаль высказался о травме запястья, из-за которой Карлос Алькарас пропустит «Ролан Гаррос ».

«У Карлоса уже достаточно опыта. Он больше не новичок и знает, что такие вещи случаются.

Очевидно, он получил травму в крайне неудачный момент, именно в этой части сезона. Он универсальный игрок, который выигрывает на всех покрытиях. Но, на мой взгляд, сильнее всего Карлос выделяется и может делать разницу именно на грунте.

Это тяжело, но он все еще очень молод. Сейчас это выглядит как катастрофа, но со временем ситуация будет восприниматься иначе. К счастью, повреждение не должно стать хроническим. Думаю, он принял правильные решения.

Я хорошо это понимаю, потому что сам получал такие же травмы. Я с ним побеседовал после того, как это случилось. То, о чем мы говорили, останется между нами».

