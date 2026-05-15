Медведев во втором сете матча с Ландалусе: «Выпустите Бублика, #####, он бы его обоссал»

Даниил Медведев выразил недовольство точностью ударов Мартина Ландалусе в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.

Во втором сете при счете 3:2 (0:15) на подаче соперника россиянин проиграл розыгрыш и спросил у команды: «#####, почему у него это в линию попадает? Выпустите Бублика, #####, он бы его обоссал. Столько раз в линию попал. Какой у него процент попаданий в линию, #####? 77, #####?»

На эту реплику ответила жена Медведева: «Я не знаю. Нам это неважно, мы каждый мяч играем. Пожалуйста, давай, борись».

Игра закончилась победой Медведева со счетом 1:6, 6:4, 7:5.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс''
О Бублике ссущим замолвите слово...
После таких угроз Ландалус решил слить матч на всякий, от греха по-дальше
С бубликом у них прям жетское соревнование за главного мерзотника тура
За 2е место
Синнер тут вне конкуренции в любом случае
Комментарий удален модератором
И вот перед энтим господином Ландалусе еще извинялся после матча..
как человек выросший в Москве и живущий в Монте-карло умудряется вести себя как урка? Великий спортсмен, но откуда из него это лезет?
какой интеллигентный мальчик не мечтает быть хулиганом. но характер стопроцентно столичный.
А что, Москва какой-то особенный город? Снобизм в этой фразе вижу я.
Патологическая мерзость этот Данечка.
Можно представить на какое дерьмо изошёл бы Медведев, если бы проиграл. Натуральное, чистой воды быдлячество. Конечно, кто-то обязательно скажет, что это существо умеет лопотать на иностранных языках, носит одежду брендовых марок, вероятно, использует изысканный парфюм, но, вспоминая классика, позволю заметить, что Шариков тоже каким-то образом работал в очистке.
Даня скорешился с Саней. Пару будете играть? Я буду смотреть))
Лернер Тьен - восходящая звезда тенниса
Александр Бублик - матерящая звезда тенниса
бублик никогда не был звездой тенниса
А потом как ни в чем бывало улыбается и жмет руки соперникам после матча. Но только если матч им выигран. Эталонное лицемерие от Данечки 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Да, выглядит кринжово. Но я уже начинаю думать, что Медведев из тех, кто себя не контролирует. Тот же Бублиу делает это специально, а Медведев не видит краев, отходит и естественно начинает извиняться.
Неприятное в нём то, что он себя контролирует прекрасно. Почему на судью "small cat".
