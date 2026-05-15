Медведев во втором сете матча с Ландалусе: «Выпустите Бублика, #####, он бы его обоссал»

Даниил Медведев выразил недовольство точностью ударов Мартина Ландалусе в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.

Во втором сете при счете 3:2 (0:15) на подаче соперника россиянин проиграл розыгрыш и спросил у команды: «#####, почему у него это в линию попадает? Выпустите Бублика , #####, он бы его обоссал. Столько раз в линию попал. Какой у него процент попаданий в линию, #####? 77, #####?»

На эту реплику ответила жена Медведева: «Я не знаю. Нам это неважно, мы каждый мяч играем. Пожалуйста, давай, борись».

Игра закончилась победой Медведева со счетом 1:6, 6:4, 7:5.

Даниил Медведев творит магию

Синнер в Риме – это религия. Я увидела своими глазами