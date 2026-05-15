Медведев во втором сете матча с Ландалусе: «Выпустите Бублика, #####, он бы его обоссал»
Даниил Медведев выразил недовольство точностью ударов Мартина Ландалусе в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.
Во втором сете при счете 3:2 (0:15) на подаче соперника россиянин проиграл розыгрыш и спросил у команды: «#####, почему у него это в линию попадает? Выпустите Бублика, #####, он бы его обоссал. Столько раз в линию попал. Какой у него процент попаданий в линию, #####? 77, #####?»
На эту реплику ответила жена Медведева: «Я не знаю. Нам это неважно, мы каждый мяч играем. Пожалуйста, давай, борись».
Игра закончилась победой Медведева со счетом 1:6, 6:4, 7:5.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Можно представить на какое дерьмо изошёл бы Медведев, если бы проиграл. Натуральное, чистой воды быдлячество. Конечно, кто-то обязательно скажет, что это существо умеет лопотать на иностранных языках, носит одежду брендовых марок, вероятно, использует изысканный парфюм, но, вспоминая классика, позволю заметить, что Шариков тоже каким-то образом работал в очистке.
